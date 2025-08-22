とうあ、美肩見せトップスで素肌開放 タイでの写真に「ビジュ神」「見る度綺麗に」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】モデルのとうあが21日、自身のInstagramを更新。タイ旅行での写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】とうあ、美肩見せコーデでトゥクトゥク乗り込む
とうあは「ロンガンにはまったタイ旅行」とタイの果物であるロンガンを楽しんだ旅行について投稿。タイの街中でトゥクトゥクに乗る様子や屋台を前にした姿を公開し、白いワンショルダートップスにベージュのボトムスを合わせたカジュアルなコーディネートで、美しい肩のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「見る度綺麗になってる」「ビジュ神すぎます」「タイ旅行羨ましい」「肩のラインが美しい」「金髪が似合いすぎ」「夏感じる」「楽しんでるの伝わってくる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
