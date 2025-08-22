美人インフルエンサー、弟＆妹の顔出しショット公開 家族で韓国満喫「大量に喧嘩したけど楽しかった」
【モデルプレス＝2025/08/22】クリエイターのおさきが21日、自身のInstagramを更新。弟、妹との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美人インフルエンサー、イケメン弟顔出しの自撮りショット
おさきは「2泊3日家族で釜山旅行」とつづり、家族で韓国を訪れたことを報告。「大量に喧嘩したけど楽しかった」と旅行を振り返った。写真には、弟とエレベーターで自撮りをする姿や、カフェで妹と並んで飲み物を飲む姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「仲良しで癒やされる」「美男美女すぎる」「弟くんイケメン」「家族旅行羨ましい」「楽しそうでよかった」「笑顔が素敵」「妹ちゃん可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
