J-HOPE、BTS全員集合のリラックスショット放出「7人揃ってるの安心する」「青春映画みたいでエモい」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】BTS（ビーティーエス）のJ-HOPE（ジェイホープ）が21日、自身のInstagramを更新。メンバー全員集合ショットを披露した。
【写真】BTS全員で密着 プライベート貴重ショット
この日、J-HOPEは「BTS！！」と添えて、海辺で撮影したメンバー7人の集合ショットを投稿した。他にもV（ヴィ）を撮影するJUNG KOOK（ジョングク）や上半身裸で砂浜に座るJIMIN（ジミン）、砂浜を歩くJIN（ジン）などメンバーのオフショットを公開している。
この投稿には「ジミンちゃんのタトゥーセクシー」「7人揃ってるの安心する」「グクテテ（※JUNG KOOKとVのコンビ名）癒される」「わちゃわちゃ感最高」「ジンくん本当脚長い」「青春映画みたいでエモい」「絆伝わる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆J-HOPE、BTS全員集合ショット公開
◆J-HOPEの投稿に反響
