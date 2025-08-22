「今日好き」りんか、ショーパンでスラリ美脚際立つ「スタイル良すぎ」と熱視線
【モデルプレス＝2025/08/22】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたりんかが21日、自身のInstagramを更新。沖縄での美しい脚のラインが際立つビーチショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」りんか、驚異のスタイルにファン騒然
18日の投稿で母親へ沖縄旅行をプレゼントしたことを報告していたりんかは、「沖縄YouTubeみてくれた！？」とファンに呼びかけ。「これでとうこうおーわりっ」と沖縄関連の投稿の締めくくりであることをコメントし、沖縄の美しいビーチを背景にした写真を複数枚公開した。白いクロップトップスにショートパンツを合わせたコーディネートで、健康的で美しい脚のラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎて見惚れます」「脚長くて羨ましい」「沖縄の景色とりんかちゃんが最高」「YouTube見ました」「憧れ」「高めのお団子似合ってる」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。りんかは「カンヌン編」で植野花道とカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆りんか、沖縄旅行の美脚ショット公開
