¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤ÎËÉÇÈÄé¤Ï²áÌ©¤Ê³°¸òÆüÄø¡© ´Ú¹ñ¡¦¥¤¥ó¥É¤È¤â¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ø¡¡TICADÊÄËë¸å¤â³°¸òÆüÄøÌÜÇò²¡¤·
²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿TICAD¡á¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤Ï¡Ö²£ÉÍÀë¸À¡×¤òºÎÂò¤·¤ÆÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¹°Ê¹ß¤â³°¸òÆüÄø¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤ÎÆ°¤¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö¤³¤ì¤Ë¤Æ¡ØTICAD9²£ÉÍÀë¸À¡Ù¤ÏºÎÂò¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¥¢¥Õ¥ê¥«49¤«¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤Î»²²Ã¤Î¤â¤È¡¢¤¤ç¤¦ÊÄËë¤·¤¿TICAD¡£ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡Ö²£ÉÍÀë¸À¡×¤Ç¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢·ÐºÑ¡¢¼Ò²ñ¡¢Ê¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò3¤Ä¤ÎÃì¤Ë¤·¤¿¶¨ÎÏ°Æ¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊÝ¸î¼çµÁÅª¤ÊÆ°¤¤äÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ëµð³Û¤ÎÍ»»ñ¤Ç¡È¼Ú¶âÄÒ¤±¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¼«Í³ËÇ°×¤Î¿ä¿Ê¤äºÄÌ³ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤Ê¤ÉÂç¹ñ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ¯ÉÜ¤ä´ë¶È¤È¥¢¥Õ¥ê¥«Â¦¤È¤Î´Ö¤Ç²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë300°Ê¾å¤Î·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤ÎÊ¸½ñ¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£´±Ì±¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿3Æü´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤¤Î¤¦¤ÎÈÕ»Á²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÁíÍý¤«¤é¤³¤ó¤Ê¡È¤Ü¤ä¤¡É¤â¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖÂçÅýÎÎ¤È¤«ÁíÍýÂç¿Ã¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¡Ê´ä²°¡Ë³°Ì³Âç¿Ã¾Ð¤ï¤Ê¤¤¡×
ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²áÌ©¤Ê³°¸òÆüÄø¤¬ËÉÇÈÄé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¡¢º£·î29Æü¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Íè·î¾å½Ü¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤âÍèÆü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ë¸þ¤±¤¿°Õ»×³ÎÇ§¤Ï»²±¡Áª¤ÎÁí³ç¤Î¸å¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö½é¡¢º£·î²¼½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Áí³ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿³°¸òÆüÄø¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢Íè·î¾å½Ü¤Ë¤º¤ì¹þ¤àÊý¸þ¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô
¡Ö»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÁíÍýÂ¦¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
½ÅÍ×ÆüÄø¤¬¸òº¹¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Î¿ÊÂà¤ò¤á¤°¤ëÆ°¤¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
