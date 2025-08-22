女優木村多江（54）が22日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。意外な趣味を明かした。

理想の休日についての話題で、木村は「ラグビー観戦に行く」と回答。パーソナリティーの今田耕司が「意外だなあ。ラグビー好きなんですか？」と聞くと、「大好きなんです」と語った。

ラグビーにハマったきっかけについては「2016年にチケットをいただいてラグビー観戦に行ったら、なんてすごいスポーツなんだと思って」と回想。「倒れても立ち上がって進んでいく姿が美しくて。コンタクトスポーツなので痛みとか含め、それでも立ち上がって立ち向かって進んでいくっていうのが。もう涙を流しながら見ていて」と話した。

特定のチームや選手を推すよりも「戦略的なことを分析するのが大好き」で、「高校や大学ラグビーを見て、リーグ戦のどこに行くのかとか、その後誰が日本代表になるのかとか」。スタジアムで観戦後、自宅で「見た試合の復習」をしていることも明かし、密集したプレーについては「あの時に何が起きてるか見えないんですね、スタジアムだと。なので家に帰ってもう1回それを見て。ペナルティーがラグビーはすごく多いので、やったことがないので学んでいかないといけないので」と熱っぽく語った。

2027年にオーストラリアでラグビーW杯が予定されているが、木村は「できれば行きたいと思っていて」と告白。「いかにファンを増やすか。いかに日本のチームの方たちにちゃんと『アウェーじゃないよ』って伝えるか。どうしたらそれができるのか、私が少し貢献できたらいいなと思って」と使命感を口にし、「なるべくチケット多めにとって、いろんな人に声をかけて。一緒に並んで横で解説してラグビーファンを増やしていくという。今ラグビー人口を増やそうと」と周囲にラグビーの魅力を広めていることも語った。

あまりの熱の入れように、アシスタントの良原安美アナが「ラグビー協会の方は木村さんがここまで熱意を持ってることをご存じなんでしょうか」と尋ねると、木村は「ちょっとずつこういうのはどうでしょうとラグビー協会の方に提案したり…」とすでにコンタクト済みであることを報告。今田が「入っていってるやん！ラグビー協会入っていってる！うそでしょ、木村多江さん！」と驚きの声を上げると、木村は「サポーターなんですけど、スタッフ側の気持ちに入ってきて」と照れ笑いしていた。