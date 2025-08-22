巨人・吉川尚輝内野手（30）と浅野翔吾外野手（20）が22日、1軍に合流した。

吉川は不動の二塁手として90試合で打率・271など攻守で中核を担っていたが、腰痛のため7月31日に登録を外れた。リハビリ期間を「もうできることをトレーナーさんとやりながらという感じ。トレーナーの方に感謝しながら、いいプレーできるように頑張りたい」と振り返った。

今月17日のイースタン・リーグ西武戦で実戦復帰。3試合で9打数3安打の結果を残し、いずれも二塁を守って軽快な動きを見せていた。東京ドームの右翼フェンス沿いでのウォーミングアップなど、離脱前のルーティンをこなし、ノックやフリー打撃などフルメニューを消化。「チームに貢献できるように頑張ります」と話した。

浅野は6月5日のロッテ戦で右手首付近に死球を受けて「右尺骨茎状突起不全骨折」の診断。2カ月のリハビリを経て実戦復帰した12日の3軍戦で左越え本塁打を放ち、15日の2軍合流後は5試合連続安打で好調をアピールしていた。早出練習にも参加し快音を響かせていた20歳は「シーズンの中で1番大事な時期だと思うんでしっかり結果残して、今まず勝てるように勝ちにつながるバッティングだったり、守備をやりたい」と闘志。故障班では主砲・岡本にもアドバイスをもらい「和真さんもいてたくさん聞けることもあったので、いい時間だった」と振り返った。