¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬Éüµ¢½éÀï¤Ç£²°ÂÂÇ¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢´¿´î¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢³ÎÄê¡×
¡¡º¸¸ª¤òÄË¤áÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡Ê£É£Ì¡ËÆþ¤êÃæ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îà´Ú¹ñ¤Î»êÊõá¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê¶â·ÅÀ®¡á£²£¶¡Ë¤¬¡¢Éüµ¢½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£²Æü¡Ë¤Î£³£Á¥¿¥³¥ÞÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê£²°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»±²¼£³£Á¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»±²¼¥¿¥³¥ÞÀï¤Ë¡Ö£²ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¡£¡Öº¸¸ª³ê±ÕÊñ±ê¡×¤Ë¤è¤ë£É£ÌÆþ¤ê¸å¡¢½é¤Î¼ÂÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤Ë£Ä£È¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¥¥±¤³¤È¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤â¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö£³ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï½é²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÇÁê¼ê¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤È¤é¤¨±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡££²ÂÇÀÊÌÜ¤ÏËÞÂà¤·¤¿¤¬¡¢£´²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤Ç¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·Í··â¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ£¶¤Ï£¶²ó¤ËÂåÂÇ¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ªÌò¸æÌÈ¡££³ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤Î·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ç¥¤¥ê¡¼¡×¤Ï¡Ö¥Ò¥Ã¥È¢ªËÞÂà¢ª¥Ò¥Ã¥È¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢³ÎÄê¡¡¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬½çÄ´¤Ê²óÉü¤Ö¤ê¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê½Ð¾ì¤Ç¥Þ¥ë¥Á¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£