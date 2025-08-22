宮内庁は、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが防災推進国民大会に出席するため、9月6日から2泊3日の日程で新潟県を訪問されると発表しました。

愛子さまは、9月6日夜、秋篠宮家の長男・悠仁さまの成年式の行事の参列を終えたあと、新幹線で新潟県に入られます。

翌7日には、新潟市で行われる「防災推進国民大会2025」で能登半島地震における災害福祉支援の取り組みや課題などに関するセッションを2つ聴講し、午後からは新潟市歴史博物館を視察されます。

最終日の8日には、2004年10月に発生し最大震度7を観測した新潟県中越地震で、被害の大きかった長岡市の山古志地区を訪れ、被災体験や復興に向けた取り組みなどを伝える「やまこし復興交流館おらたる」を視察されます。

側近によりますと、両陛下は昨今の災害の多発に心を痛めていて、愛子さまにも災害に対する強いお気持ちが引き継がれており、今回10回目の開催となる「ぼうさいこくたい」に皇族として初めて臨まれるということです。

また、愛子さまは日本赤十字社の青少年・ボランティア課に常勤嘱託職員として勤務されていて、災害ボランティアの活動などにも関わりがあるということです。

愛子さまが新潟県を訪問されるのは、今回が初めてです。