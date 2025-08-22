お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也、屋敷裕政が１８日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ニューヨーク Ｏｆｆｉｃｉａｌ Ｃｈａｎｎｅｌ」を更新。

お笑いコンビ・かもめんたるの岩崎う大、槙尾ユウスケをゲストに招いた。かもめんたるは、早稲田大学のお笑いサークル・ＷＡＧＥで出会った２人で結成。２０１３年に「キングオブコント２０１３」で優勝し、一躍脚光を浴びたが、う大は仕事がなく苦労していた時期を「どん底」と回想。

う大は「（キングオブコント２０１３を優勝して１、２年後ぐらいの時期に）収入も本当に１桁万円台。マネジャーとよくケンカしてたんだ槙尾が」と振り返った。槙尾は「僕は僕で辛い思いをその時はしてたんで。だってマネジャーは、う大さん大好きだから」と反論。う大は「俺からすると、（マネジャーも）それはそうなるよっていう態度を（槙尾が）とってたわけ」と話した。

う大は続けて「それでマネジャーと（槙尾が）ケンカになって。ある時、俺がいないとこで２人で本気のケンカになっちゃったみたいで。ある劇団公演終わった直後だったんだけど。マネジャーがいきなり俺のところに来て『もう、かもめんたるのことを面倒見れない。俺は担当外れる。槙尾と言い合いになっちゃって』みたいな」と述懐。う大は「槙尾に『ケンカしちゃったんでしょ？』って。『かもめんたるの担当外れるって言ってたぞ？』って。（槙尾は）『ラッキー』って」と明かした。

槙尾は「本当、俺から目線で、（う大には）何にも俺の気持ちを分かってもらえてなかった。俺も、もうマネジャーとずっと長年、そういう状況で、俺は味方は、う大さんしかいないっていう感じだったわけ」と回想。

う大は「もっと素直に相談してくれればいいんだけど、結局、毎回、ケンカした、ケンカしたって話しか聞かないから。それは、もう、人間関係もっと上手くやった方がいいんじゃねえかって思う」と振り返った。

屋敷は「（かもめんたるは）どこでも言い合いしてますよ？俺が聞く限り。（ケンカを）すぐする。何か一個きっかけがあれば。それがめっちゃ、おもしろい！」と苦笑していた。

かもめんたるは、キングオブコント２０１７で準決勝敗退で終わった直後にも、自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで激しすぎる口論を公開。あまりに殺伐としたやりとりが話題になった。