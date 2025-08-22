【高校野球】国民スポーツ大会の出場校が決定 県岐阜商ら夏の大会ベスト４に加えて宮城の仙台育英や山口の高川学園など地域性を考慮した選考に 休養日の設定や部員の健康面を配慮した７イニング制での開催
日本高等学校野球連盟は、滋賀県大津市のマイネットスタジアム皇子山で９月２９日（月）から４日間（休養日１日を含む）に渡って開催する第７９回国民スポーツ大会（滋賀）高校野球競技硬式の部に出場する８校及び補欠校２校を発表しました。
８月２１日、阪神甲子園球場内で開かれた「国スポ選考委員会」を経て出場権を獲得したのは、夏の全国高校野球選手権大会でベスト４に勝ち残った、日大三（東京）、沖縄尚学（沖縄）、県岐阜商（岐阜）、山梨学院（山梨）の４校と、３回戦進出を果たした仙台育英（宮城）、尽誠学園（香川）、高川学園（山口）、そして開催地である滋賀の代表校の綾羽の８校。
「７イニング制等高校野球の諸課題検討会議」からの提案を受けて、決められた日程（４日間、順延なし）の中で、投手のけがの予防・対策として３連投を回避するために休養日を設定する必要があること。１球場で開催する場合、第１日は４試合開催が必須となり、天候不良が重なれば、予定の試合をすべて行い優勝校を決定することができなくなる場合があることなどを理由に、７イニング制が導入される今回の国民スポーツ大会。去年、国民体育大会から国民スポーツ大会と名称を改めてスタートを切ったスポーツの祭典の中で、高校野球も新たな形で開催されます。
【第７９回国民スポーツ大会（滋賀）高校野球競技硬式の部 出場校】
仙台育英（宮城）
山梨学院（山梨）
日大三（東京）
県岐阜商（岐阜）
高川学園（山口）
尽誠学園（香川）
沖縄尚学（沖縄）
綾羽（滋賀、開催地）
【補欠校（数字は順位）】
１．東洋大姫路（兵庫）
２．京都国際（京都）