大相撲の木瀬部屋の力士たちが２２日、東京・墨田区の両国国技館で行われた健康診断を受診した。

１１日にはＮＢＡレイカーズの八村塁が東京・墨田区の木瀬部屋を訪れた。四股、すり足、股割りなどの基本動作を教えたという幕下・鳩岡は八村について「話をしていても目を一切離さない。目をピッと張って、射抜かれたような感覚。あれがスーパースター、アスリートなのだと感じた」と話した。相撲を吸収しようとする姿勢にも驚かされたといい「少年のような純粋な目をしていて、のめり込むようの無心な感じがした。おそらくバスケットボールでもそういう感じなのだと思う。誰かにやれと言われてやるのではなくて、自分が楽しく、のめり込んで夢中でやっているような感じだった」と語った。

同じ稽古場にいた史上初の東大出身力士の三段目・須山は「（公表サイズが３４センチの）足がとても大きかった」とびっくり。「３０センチなんてものでもないくらい。バスケを自分はあまり知らなくて、八村選手は知っていたが、『八村くんと写っていたね』という連絡が知り合いからたくさん来ていた」と反響の大きさを明かした。