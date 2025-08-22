X JAPANのYOSHIKIが22日、都内で「サウジアラビア公演発表記者会見」を行った。自身の誕生日でもある11月20日に、ユネスコ世界遺産に登録されている考古遺跡「ヘグラ」で手術後初の海外公演を行うことが決定。同所での公演は日本人初で、昨年10月に受けた首の手術後、初の海外公演となる。

YOSHIKIは昨年の術後以降、リハビリを経て徐々に復帰。日本とサウジアラビアの今後の交流を願い出演を決めたという。

自身の誕生日公演となったのは偶然で「ご縁があるんだなと思いました」と感謝。当日はヘッドライナーとして登場予定。「もちろんピアノも弾きますし、この場所でドラムをやったらどうなるのかなとアイデアも出ています。シンガーの方も場合によっては」と構想を明かした。先方の趣旨も鑑みながら試行錯誤を重ねるという。

世界遺産での公演は自身にとって「初めてかも知れません」とアーティスト人生においても過去例のない試み。「この数年夢を見ているみたいな、本当に現実に起こっているのかなっていう人生を歩ませてもらっていて。デビュー当時は想像していなかったので、育ててくれたファンの皆さんに感謝するしかない」と受け止めた。

会見の最後には“ムチャブリ”される形でピアノパフォーマンスを披露。「サウジアラビアでも弾かせていただこうと思っています」と切り出し、「ENDLESS RAIN」の音色を響かせた。