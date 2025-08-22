1978年に調教助手として競馬界に入り、1989年に調教師免許を取得。以来、アパパネ、アーモンドアイという2頭の牝馬三冠を育てた現役最多勝調教師・国枝栄氏が、2026年2月いっぱいで引退する。国枝調教師が華やかで波乱に満ちた48年の競馬人生を振り返りつつ、サラブレッドという動物の魅力を綴るコラム連載「人間万事塞翁が競馬」から、金子真人オーナー所有馬の思い出についてお届けする。

【写真】通算勝利数は日本競馬史上10位で現役最多という名伯楽・国枝栄調教師

金子真人オーナーは私の厩舎のブラックホークで初めてのGIを勝った後、クロフネ、トゥザヴィクトリーがGI制覇、2004年にはキングカメハメハでNHKマイルカップとダービーを勝つという離れ業を演じ、2005年にはディープインパクトで牡馬クラシック三冠を達成された。

セレクトセールで1億円を超える値が付く高額馬も多い中、キングカメハメハは7800万円、ディープインパクトを7000万円という、その後の競走馬・種牡馬での大成功を考えれば信じられないリーズナブルな価格で落札、独自の相馬眼でセリの動向を左右する存在となっていった。

金子オーナーの馬は単に競走成績が優れているだけではない。前記2頭の他、ソダシなどの父クロフネ、キタサンブラックなどの父ブラックタイドといった牡馬が引退後に種牡馬として日本競馬の発展に大きく貢献。さらに引退後も所有し続けた牝馬が素晴らしい子を次々世に送り出している。

私の厩舎で預からせていただいたソルティビッドという牝馬は金子オーナーがアメリカのトレーニングセールで落札。2002年8月にデビュー、2歳時に1200mのオープン特別を勝つなどスピードには見るものがあったが重賞を勝つまでには至らなかった。

引退したソルティビッドにキングカメハメハをつけて生まれた第3子。金子オーナーに「今度の子は走りますよ」と言われて見に行ったが、やはり体の張りとバランスがとてもよかった。この馬がアパパネで、2歳で阪神ジュベナイルフィリーズを勝ったのを皮切りに、私にとって初のクラシック制覇となる桜花賞をプレゼントしてくれた。オークスも同着で1着、秋華賞も勝って2010年の3歳牝馬三冠を達成、さらに4歳時はヴィクトリアマイルでブエナビスタを破りGI計5勝をあげた。彼女と過ごした日々については改めてお話ししたい。

アパパネは、母親になってディープインパクトとの間に3頭の牡馬を生んだ。両親のGI獲得合計から“12冠ベビー”などと呼ばれ、素質の一端を見せたものの重賞を勝つことはできなかった。

そして4番目にして初めて生まれた牝馬を預からせてもらうことになった。アカイトリノムスメと名付けられたこの馬は、アパパネというより父ディープインパクト似で細身だったが、気性的に難しいところがない優等生。デビューから4戦目でGIIIクイーンカップを勝ち、桜花賞4着、オークス2着と健闘。ぶっつけで臨んだ2021年の秋華賞で母子制覇を果たしたのだ。ソルティビッドのデビューから19年、父、母、母の父、母の母とすべてが金子オーナーの馬による勝利だった。

ちなみにこの4月、私が通算1100勝を達成した時のバードウォッチャーもやはりアパパネの子だ。

【プロフィール】

国枝栄（くにえだ・さかえ）／1955年岐阜県生まれ。東京農工大学農学部獣医学科卒業後の1978年から美浦・山崎彰義厩舎で調教助手。1989年に調教師免許を取得して1990年に開業、以後優秀調教師賞7回、優秀厩舎賞7回。主な管理馬はほかにブラックホーク、マツリダゴッホ、サークルオブライフ、ステレンボッシュなど。

