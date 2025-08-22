「鬱陶しい…」大好きだった祖母を避けるようになった中学時代｜わたしの3人の母【ママリ】
中学生になり、友人・恋愛・人間関係に悩んだり楽しんだり忙しくなったこだころ.さん。このころから祖母を無視するようになり、1つ上の彼氏の家に入り浸り、家にもあまり帰らなくなりました。
©pipipi.boyoyon
©pipipi.boyoyon
中学生になったこだころ.さんは、友達・恋愛・人間関係に悩んだり楽しんだりが忙しく、家のことに構っていられませんでした。
©pipipi.boyoyon
©pipipi.boyoyon
祖母が作ってくれる茶色の弁当が嫌になり「いらない、自分で作る」と言い、このころから祖母を無視するようになります。
©pipipi.boyoyon
©pipipi.boyoyon
中学2年になり、1つ上の彼氏ができたこだころ.さんは、彼氏の影響で素行が悪くなり、学校にも行かず家にも帰らず、次第に彼の家に入り浸るようになります。
©pipipi.boyoyon
©pipipi.boyoyon
こだころ.さんのことを心配してくれている祖母でさえも鬱陶しくなってしまったのですね…。反抗期というのもあるかもしれませんが、祖母はこだころ.さんのそんな態度が悲しかったことでしょう。
愛情を注いでくれる人がいる大切さ
©pipipi.boyoyon
©pipipi.boyoyon
世の中には「生みの親と育ての親が違う」という家庭もありますが、大切なのは、どれだけの愛情を注いでもらえたかということかもしれません。血のつながりがなくても、深い愛情があれば、子どもは幸せに育つものです。
この漫画の作者・こだころ.さんも、そんな家庭環境の中で育ちました。彼女には、生みの親、継母、そして育ての親である祖母の3人の“お母さん”がいたといいます。決して平たんな道のりではなかったけれど、自分がここまで成長するうえで、それぞれの存在が欠かせなかったと振り返っています。
中でも祖母の存在は特別だったようです。こだころ.さんにとって、祖母は常に味方でいてくれる安心感と、たっぷりの愛情を与えてくれる唯一無二の存在でした。そんな祖母の支えがあったからこそ、現在の自分があると感じているそうです。
子どもにとって「自分は大切にされている」と感じられる存在がそばにいることは、何よりの支えになります。愛情は目に見えないけれど、日々の関わりや言葉の積み重ねによって、しっかりと子どもに伝わっていくものです。
この作品は、愛情のかたちや家族のあり方について、改めて考えさせてくれるお話です。大人になった今だからこそ、自分が受け取った愛情を、次は周りの人へと返していきたいですね。
記事作成: ochibis
（配信元: ママリ）