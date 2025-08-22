イヤイヤ発動中の娘→まさかの“シルクドソレイユ化”！？すごい姿に7.4万いいね「パパの対応神」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、mi☺︎🎀1y(@mimimimimi11126)さんの投稿です。
娘さん、イヤイヤしながら、すばらしい体幹を披露しています。まるでシルクドソレイユのパフォーマーのように、華麗なバランスを披露。イヤイヤ期は大変ですが、夫婦でこの様子を笑いに変えられることがすばらしいですね。
子どもがグズグズしても笑いに変える家庭
イヤイヤ期って、ほんと大変ですよね。でもmi☺︎🎀1yさんのご家庭では、子どものイヤイヤもなんのその。イヤイヤがピークに達すると、娘ちゃんはすごい姿を披露します。それがこちら。
イヤイヤ期で手がつけられなくなると
シルクドソレイユ並みの体幹を披露する娘。
この投稿には「想像したらめちゃくちゃ笑ったw」「パパの対応神wwwそれとすごいわかりみwww」といったリプライがついていました。これからも笑顔いっぱいの、仲良し家族でいてほしいと思う投稿でした。
