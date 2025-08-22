¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¸«¤¿¤Î½é¤á¤Æ¡×¸øÌ±´Û¤¬¿å¤Ë¿»¤«¤ë¡Ä¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¤Ï20Æü¡Á¤ÎÁí±«ÎÌ¤¬¡È8·î¤Ò¤È·î¤Î1.5ÇÜ¡É¤Ë¡¡°ú¤Â³¤ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¸·½Å·Ù²ü¡ÚÂç±«·Ù²ü¡Û
ÂæÉ÷12¹æ¤Ï¼¯»ùÅç¸©ËÜÅÚ¤ò²£ÃÇ¤·¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢µÜºê¸©²¤ÇÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¤Î¤¦Í¼Êý¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿ÂæÉ÷12¹æ¤Ï¡¢¸áÁ°9»þ¤ËÅì¤Î³¤¾å¤ÇÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯»ùÅç¸©¤Ç¤Ï¤¤Î¤¦¡¢1»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½120¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢µÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤È¤È¤¤¤«¤é¤ÎÁí±«ÎÌ¤Ï¼¯»ùÅç»Ô¤Ç300¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¡¢8·î¤Ò¤È·îÊ¬¤Î1.5ÇÜ¤Î±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¤Ç¤Ï69ºÐ¤Î½÷À¤¬ÄãÂÎ²¹¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¸øÌ±´Û¤¬¿å¤Ë¿»¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±
¡Ö¡Ê¾å¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¡Ë¤³¤ÎÊÕ¤ê¤¬¤¿¤áÃÓ¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤±¤µ¸«¤¿¤é¾ö¤Ï»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢º½¤Ç¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£¤â¤¦½é¤á¤Æ¸«¤¿¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ï¡×
Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÈ¯À¸¤Î¤ª¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç±«¤ÇÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£