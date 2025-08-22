お笑いトリオ、ネプチューンの堀内健（55）が21日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。2人の娘に気を使う意外な一面を見せた。

堀内は17歳下の妻と結婚し、高校生と小学生の2人の娘を持つパパとして暮らしている。野々村友紀子から「ご家族は女性ばっかりですよね。完全に別れてる感じですか。それとも和気あいあいとしている？」と質問されると、堀内は「和気あいあいしなくてもいいかなって思ってるんです。みんなそれぞれ。特にお姉ちゃんは家族より学校とか友だちだから。『どっか行く？旅行とか行く？』って言ったら、『大丈夫』って言って。例えば『沖縄とか北海道とか行く？』って聞いても『大丈夫です』。もう慣れたね、最初は冷たかったけど。ショックだったけど」と語った。

堀内は「お姉ちゃんは高校生だから、頭ぽんぽんするのやめたり、部屋にいきなり入るのもやめてる」と明かした。野々村は「そうです。部屋に入るときはコンコンってして、自分から開けない」と共感した。

堀内は「そういうのを気にするように。昔はさわりたくて仕方がなかったけど。子どもの接し方しかわからないから、大人の接し方になると急にからかったりできないし。上のお姉ちゃんと何話していいかわからなくなっちゃってるのかもしれない。下の子はちょっかいだしたり、からかったりしてこうなんとか会話にいけるんだけど、高校生なんて大人でしょ。そうなった途端にわからなくなっちゃった。気を使ってますよ」と明かした。

スタジオでは奇想天外な印象から一転、父として苦悩する堀内の姿に共感した。