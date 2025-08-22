日産「新型“軽”ワゴン」がスゴかった！ 5年ぶり全面刷新でどう変わった!? 新型「ルークス」の乗り味に驚く！

その走り、もはや「軽スーパーハイトワゴン」のレベルじゃない!?

日産は2025年8月22日、フルモデルチェンジした新型「ルークス」を先行公開しました。

今秋発売を予定しているという新型は、ホンダ「N-BOX」やスズキ「スペーシア」、ダイハツ「タント」などの強豪がひしめく軽スーパーハイトワゴンに対し、どのようなアドバンテージを得たのでしょうか。

テストコースで確かめたその乗り味について、さっそく紹介します。

ちょっと「キューブ」風!? 日産の新型「ルークス ハイウェイスター」（ターボモデル）

いやもうびっくりしましたね。

なぜなら、5年ぶりに新しくなった新型ルークスの走りは、かなりレベルが高いから。

今回は試乗コースでのチョイ乗りだったけど、正直いって驚きましたよ。少し乗っただけで進化がひしひしと伝わってきたのですから。

ひとことでいえば「安心して走れる」です。

まず特筆すべきは、軽スーパーハイトワゴンとは思えない安定感。実は軽自動車のスーパーハイトワゴンの歴史って、操縦性や安定感との戦いだったんですよね。

だって左右幅が狭いうえに背が高いという、運動性能にとって不利な条件でクルマが作られているのですから。

20年ほど前にこのジャンルができた当初の運転感覚と言ったら「話題にできない。実用性が高いからそこは目をつむろう」くらいのレベルだったんですが、フルモデルチェンジするたびにどんどん進化。

時が流れて5年くらい前になると「かなりよくなった。でも首都高のコーナーではふらついて不安な挙動も見える。1世代前のハイトワゴンくらいかな」というレベルまでは達したけれど、まだしっくりくる領域ではなかったのです。

ところが、新型ルークスときたら進化幅が凄い。旋回中もロールのコントロールに不安がなく、安心してコーナーを駆けぬけられるのですから。

不利な条件下、よくぞここまで仕上げたものだと感心

背が高くて車幅も狭いスーパーハイトが特に苦手とする、右から左へ切り返すようなシーンでも、新しいルークスは不安な揺り返しのロールがない。

いわゆる「オツリ」がない。フワフワもしない。つまり無駄な挙動がない。

よくぞここまで仕上げたものだと、感心しないわけにはいきません。

ハンドリングの進歩にビックリ！ 日産 新型「ルークス ハイウェイスター」（ターボモデル）

もう少し具体的に、その乗り味について書いてみましょう。

まず素直にハンドル操作に従う操縦性。

タメがなく、スーッとストレスなく曲がる感覚。

ダイレクトでスムーズで、気持ちよさまである。

そしてなにより、タイヤがしっかり接地している感覚があり、安心できる。

それが、新しいルークスの運転感覚でした。

自分で書いておいて「ホントか？」と思うくらい褒めちぎっているけれど、実際にいいのだから仕方ない。本当にびっくりしました。

エンジニアは「ハンドリングや安定感のためにスタビライザーとバネ（スプリング）は硬めとし、ブッシュとショックアブソーバーのチューニングで乗り心地を確保した」と教えてくれました。

それにしても、ここまでハンドリングがレベルアップするとは。

自然吸気エンジン車のフィーリングにも期待大！

ところで今回試乗した新型ルークスはターボエンジン車。

背の高い軽スーパーハイトワゴンで装備も多いので、車両重量はそれなりにあるけれど、ターボエンジンであればパワーは十分です。

全開加速では有段AT車のような制御でスムーズな回転フィールを味わえる！

そして全開加速を試してみると、CVTながらステップ制御も行うことに驚きました。

でもエンジニアによると、実は先代にもその制御が入っていたのだとか（恥ずかしながら知りませんでした）。

ステップ制御とは、無段階変速にもかかわらずあえて有段ATのような制御をおこなって、速度上昇とエンジン回転上昇をシンクロさせることで、加速時の自然な感覚爽快感を演出するロジック。

効率よりもフィーリング重視で、エンジンのトルクを最大限活用できる無段階変速に比べると加速度は落ちるけれど、運転しているとそのほうが気分がいいのです。

それが新型ルークスにも入っているメリットは、ドライバーを喜ばせる以外のナニモノでもないわけで、そのあたりも頭の片隅に置いておくといいかもしれませんね。

自然吸気エンジンに関してはまだ試乗できていないので、機会を楽しみに待ちたいところです。

※ ※ ※

「軽スーパーハイトは走りが落ち着かないからなあ……」という人も多いはず。

新型ルークスは、そんな人にぜひ乗って欲しいクルマなのです。

チョイ乗りでもそのレベルの高さはヒシヒシと伝わってきましたから。