¡¡2012Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿62ºÐ¤Î¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¾×·â±ÇÁü¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Ø¤¬¥Í¥º¥ß¿©¤Ù¤È¤ë¡×¤ÈSNS¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ø¤¬¥Í¥º¥ß¤ò¤Þ¤ë¤´¤È°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¹â¼ùº»Ìí¤µ¤ó¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÌµÍý¡Á¡×¡Ö¤¤ã¡¼¼åÆù¶¯¿©¡×¡ÖÎäÀÅ¤ËÆ°²è»£¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ªµ®½Å¤Ê¥·¡¼¥ó¡×¡Ö¥°¥í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Ø¥Ó¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¹¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£