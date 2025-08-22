ゲーム課金だけじゃなかった…高額請求の裏に隠されていたもう一つの裏切りとは？ 読者「とっとと離婚すれば」
沙織は夫の悠斗と2人暮らしだが、夫は家でスマホばかりいじり、妻とは話そうともしない。夫がソシャゲに課金していることを知った妻が問い詰めるも、夫は下手な言い訳をして逃げるばかり。やがて夫には浮気の疑惑も浮上し…
■課金だけで月9万超え？
翌月、カードの明細を見た妻は絶句。
するとたいして悪びれもせず、「ちょっとイベントがあって…今だけしか引けないガチャでさ…」と言い訳する夫。
初めて「離婚」の文字が浮かんだ沙織。
その夜、会社の飲み会に行った夫は朝の6時頃に帰宅。
夫が脱いだワイシャツを、沙織が洗濯機に入れようとしたとき、ポケットに見知らぬバーのレシートを見つけました。
レシートに記載された時間は夜11時、人数は2名。沙織がそのバーを検索してみると、おしゃれなお店で、ただの飲み会で行くようなお店ではないと思いました。
その後も朝帰りが続く夫。
リビングでスマホを眺める夫のそばにある紙に目をやると、【カードローン キャッシング利用明細】借入50,000円の文字が。
そんなある日。リビングでうたた寝する夫のスマホに“見慣れない女性の名前”から通知が…。
どういう意味？
■夫のスマホの中身を見たら…
スマホに届いた、見知らぬ女性「さき」からの通知が気になる沙織。夜、また寝落ちしていた夫に近づき…
夫のスマホを開いた沙織。夫が使っていたメモ帳アプリには、女性の名前と評価のような文章が並んでいました。
課金の履歴と同じように、誰をどう扱ったか、どう手に入れたかを淡々と記録してあったのです。翌朝、沙織はいてもたってもいられず…
薄っぺらい言い訳。「スマホ、返してくれる？ 大したことじゃないしさ…」という夫の一言で、沙織の中で何かが終わりました。
ついに沙織が動き出す…⁉
こちらは投稿者のエピソードを元に、2025年5月29日よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。
■読者「もう離婚すればいい」
今回は沙織に対するコメントばかり。離婚をすすめる意見が目立ちました。
・夫婦の金は二人ものだから、勝手に借金しててしらばっくれてる時点で人間として終ってるので、とっとと離婚しなよ。いつまでもしがみついてるから男は助長するんだよ。
・私ならゲームで借金まみれの男なんて要らないけどな。子どももいないなら身軽なうちに捨てるのもありだよ。
・ゲームに重課金…。もう病気だし、手遅れだよ…。
・むしろこんなでもでもだってな人も珍しいレベル。子どもがいないなら課金の歯止め効かない時点で離婚を考えるし、借金出たら別れない？ ここまで夫婦間で話し合いができないんだし、いる意味なさそう。
・借金地獄に巻き込まれる前に離婚。
・夫がここまでクズなのに、まだ決心するまで時間がかかるかな？
・もう離婚したらいいじゃん。
・私ならゲームで借金まみれの男なんて要らないけどな。子どももいないなら身軽なうちに捨てるのもありだよ。
・ゲームに重課金…。もう病気だし、手遅れだよ…。
・むしろこんなでもでもだってな人も珍しいレベル。子どもがいないなら課金の歯止め効かない時点で離婚を考えるし、借金出たら別れない？ ここまで夫婦間で話し合いができないんだし、いる意味なさそう。
・借金地獄に巻き込まれる前に離婚。
・夫がここまでクズなのに、まだ決心するまで時間がかかるかな？
・もう離婚したらいいじゃん。
そして浮気疑惑が発覚してからは、
・あ、駄目だこりゃ。さっさと離婚準備しなきゃ。
・正直、前回でてきたラインのやり取りでは証拠として弱すぎる（写真というのがダイレクトな現場というのでない限り）。まだ家を出ていくのは時期尚早なのでは？ もう少し証拠を積み重ねたほうがいい、別居したら難易度超アップよ。
・正直、前回でてきたラインのやり取りでは証拠として弱すぎる（写真というのがダイレクトな現場というのでない限り）。まだ家を出ていくのは時期尚早なのでは？ もう少し証拠を積み重ねたほうがいい、別居したら難易度超アップよ。
沙織は離婚を決意したようですが、果たして!?
(田辺香)