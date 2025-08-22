イモトアヤコ、手作り晩ごはん4品公開「美味しそう」「家庭的」と反響
【モデルプレス＝2025/08/22】タレントのイモトアヤコが21日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの晩ごはんメニューを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】イモトアヤコ、4品並んだ晩ごはん食卓
イモトは「晩ごはん」とテキストを添えて夕食メニューを紹介し、鶏肉とネギの煮物をメインとした和食の献立を披露。赤いお椀に盛り付けられた煮物の他に、枝豆、薄切りきゅうりの一品、そして焼き鮭も用意されており、バランスの取れた食事内容となっている。
この投稿に、ファンからは「手料理が美味しそう」「家庭的で素敵ですね」「バランスの良い献立」「イモトさんの優しさが伝わります」「料理上手で羨ましい」「温かい食卓に癒されます」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
