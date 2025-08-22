【2025年最新版】韓国コンバースの人気商品は？いくつ持って帰れるかも聞いてきた！
こんにちは。韓国在住ライターで撮影コーディネーターの二俣愛子です。
【写真】目を引くカラー！ライトブルーの『チャックテイラー70』
「韓国に来たら、コンバースを買って帰る」というのが、旅のひとつの定番コースになっているような気がします。それほど、コンバースの大型店舗に行くたび、いつも日本人や外国の方々で溢れています。
以前、コンバースの買い方や持ち帰りできる数について本連載でもご紹介をしたのですが、今回はその最新版！
明洞にあるコンバースの店舗で、 最新の人気アイテムや話題のサービスまでチェックしてきました。
■韓国のコンバースは偽物!?日本に持って帰れない!?
韓国のコンバースが人気の理由としては、日本にないモデルが発売されているというのが大きな点だと思います。
ただ、韓国のコンバースは日本に帰るときに空港で没収されてしまう可能性があるため、数点までしか持って帰れないと言われています。その理由については、以前の連載記事「 韓国のコンバースは持ち帰れない？チャックテーラーは空港で没収されるの？【ハングクTIMES Vol.131】」で詳しくご紹介していますので、そちらもぜひチェックを。
実際に、いくつ持って帰れるのか、またどんな方法がよいのかについての最新の情報を得るべく、韓国のコンバースに訪れてスタッフさんに聞いてみました。
■1〜3足なら許容範囲！最大10足までは可能?!
日本に持ち帰る場合、1〜3点程度を購入される方が最も多く、10足までであれば問題ないと聞いているとのことでした。
ただ、これはあくまでも「10足までは持ち帰っても大丈夫」というわけではなく、「10足持ち帰った方もいた」という意味合いなのであしからず。また、今は10足までは大丈夫だとしても、今後さらに規制が厳しくなる可能性もあるので、やはり1〜3足程度に留めておくのが安心そうです。
■これ絶対！ボックスとタグは捨てておく！
1〜3足だとしても必ずボックスを捨て、タグを切っておくことで「私物」であることを強調でき、空港での没収リスクを減らせるとのこと。逆にボックスに入れたままだと数足でも没収されてしまうこともあるそうです。また、複数購入する場合、1足は履いて帰ることがおすすめとのこと。
■人気アイテム（1）『チャックテイラー70』
昔からずっと愛用してきた『チャックテイラー70』。やはり不動の人気のよう。日本では出回っている数が少なくプレミアがついて販売されているものが多いですが、韓国では1万円以下で購入が可能で、セール時にはカラーにもよりますが6万ウォンほどで購入できるものもあります。
先日、訪れた明洞中央店では一部のカラーがセール中で、私が気になっていたライトブルーはなんと40％オフの5万7000ウォン。当日は荷物が多く「あとでオンラインで注文しよう」と、のんきに後日チェックしたところ、セールはしていましたが6万6500ウォンと少し割高でした。オフラインで購入するほうがお得なアイテムもあるようです。買っておけばよかったと後悔！
■人気アイテム（2）『チャックテイラー オールスター』
お店に入って一番に目に飛び込んできたのが、今韓国でも人気急上昇中のアイドル「ハーツトゥハーツ」のメンバーたちのキュートなヴィジュアルが印象的なポスター。
履いているのは、コンバース コリアでは「プラットフォーム」という厚底シリーズの新作でその名も『チャックテイラー オールスター』。こんなに厚底なのに驚くほど軽くて、手に持った瞬間「軽ッ!!」と独り言を言ってしまいました（笑）。お店の方によると今一番人気があるとのこと。カラー展開も豊富にそろっていました。
■世界にひとつだけ！「コンバース バイ ユー」で自分だけの一足を作る！
明洞中央店では「コンバース バイ ユー」というカスタマイズサービスも展開されていて、コンバースのスニーカーやTシャツ、キャップをベースにプリントや刺しゅう、ワッペンなどを自由に組み合わせできるもの。
刺しゅう用のレタリングのフォントも選べたり、熱圧着プリント、パッチ、刺しゅう、レザーパッチなどへの刻印、シューレスからそれに付属させるビーズなど、選べるアイテムの幅も広いのが楽しいポイント。
また、現在は韓国のイラストレーターNoh-Yeojin（＠nygenius）さんとのコラボレーションのプリントも展開されていました。
ハングルの文字が選べたり、ソウルならではのイラストも展開されていて、韓国旅の思い出作りにもよさそうです。
ちなみに、ワッペンやプリントなどはその場ですぐにカスタムできるそうですが、刺しゅうの場合は半日ほど時間がかかる（混み具合にもより異なる）そうですので、ご注意を！
■韓国旅の思い出にコンバースで好みの一足を手に入れて
韓国のコンバースには、日本に展開のないクラシックなアイテムから個性的な一足がそろっています。また、韓国らしい魅力が詰まったカスタマイズサービスまであるのが面白いですよね。
以前、韓国の別店舗のコンバースの店員さんから伺ったのですが、韓国の人たちは逆に日本のコンバースを買って帰るのだそう。世界的なブランドであるコンバースですが、日本と韓国では展開が異なるというのが魅力だなと感じたエピソードです。
韓国旅行でぜひお気に入りのコンバースを手に入れてみてください。
▼ショップ情報
コンバース明洞中央店
住所：ソウル特別市 中区 明洞8街キル 3
営業時間：10時30分〜22時
アクセス：地下鉄4号線「明洞」6番出口から徒歩1分
