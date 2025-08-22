てんちむ、ショートカットにイメチェン 手編みアイテムまとった姿公開「可愛い」「印象変わる」
【モデルプレス＝2025/08/22】YouTuberのてんちむが21日、自身のInstagramを更新。ショートカットにイメージチェンジした姿を公開した。
【写真】てんちむ、ショートにイメチェン
てんちむは「編みました、あと髪の毛切りました」とコメントし、ショートカットにイメージチェンジした新しいヘアスタイルを披露した。自身で編んだというヘアアクセサリーとアームウォーマーを身につけたユニークなスタイリングが印象的で、これまでのロングヘアから大幅にイメージチェンジした姿を見せている。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「手編みグッズも可愛い」「印象変わる」「似合ってる」「ショートも素敵」「びっくりした」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆てんちむ、ショートカットの新しいヘアスタイルを披露
