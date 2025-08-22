料理研究家のリュウジさんが2025年8月21日、Xで自身の「ライフハック」を公開し、ネットの注目を集めている。

「殴っていいのは殴られる覚悟がある人間だけです」

リュウジさんは「これはライフハックなのですが」として、「【やられたらやり返す】方がいいです」と提唱。

「やり返さないと相手は『あ、こいつやり返してこないな』と調子に乗り、更にエスカレートします 人は残酷なもんです」とつづり、戦わなければ生き残れない、戦え」と呼びかけた。

続く投稿では、「殴っていいのは殴られる覚悟がある人間だけです。安全な場所などない、かならず自分に返って来ます 現実社会もSNSも同じです」とした。

リュウジさんは度々、SNSで物議を醸す「料理動画」を公開している。

25年6月には、政府備蓄米の放出を受け、「政府備蓄米、古古米手に入れました めちゃくちゃ荒れそうですが忖度無しでレビューします」としてレビュー動画を公開。スタッフらを交え、備蓄米を実食レビューした。

7月には「味噌汁を沸騰させるか否か」をめぐる検証動画を公開し、賛否を呼んだ。

「赤いきつね」ウェブCM版を自らパロディ

自ら「炎上」しているトピックスに斬り込むこともあった。2月には東洋水産の和風カップ麺「赤いきつね」のウェブCM版のアニメーションの内容について、一部から批判の声が上がったことを受け、自らパロディ動画を制作。

アニメCMにならって、頬を赤らめ、ぼんやりした表情を浮かべたリュウジさん自身が「赤いきつね」を食べる実写動画を公開した。

パロディ動画については面白がる声もあった一方で、「なんもおもろくない」「女子の『嫌』を面白がってるダサい男子」など、厳しい声も上がった。

リュウジさんは当時、批判の声に対し「矛先が僕になるなら、僕はそれでかまいません」「もし納得いかないっていう方がありましたら、僕にぶつけてください。その代わり、素晴らしい制作物だったり、クリエイターさんですとか、気持ち悪いと思わない方への誹謗中傷などはしないでいただきたいなっていう風に思います」などと訴えていた。

「誹謗中傷している人間はやり返さないとまた次の誹謗中傷を行います」

こうした背景から、リュウジさんの投稿には「ホント学校でやってる『ゴメンね』『いいよ』教育辞めたほうがいい。正義は黙ってるやつにはやってこないし、世の中たくさんの悪意で満ちてる事を隠すべきでない」など、共感の声が寄せられた。

一方で、「それに加えて自分がエスカレートしてないか、自問する理性も備える事も大事ですね」「ただ戦い方は考えないとね。わざわざ相手と同じレベルまで落ちる必要はない」と、「戦い方」をめぐる意見も上がった。

誹謗中傷を受け、告訴を悩んでいるというユーザーに対しては、「素晴らしいと思います。誹謗中傷している人間はやり返さないとまた次の誹謗中傷を行います。あなたの行動が注意喚起になり少なからず誹謗中傷は減ります、僕も見習います」とリプライ。

厳しい声に対しては、「これに『スルースキルがないやつはSNS辞めろ』 みたいな事言ってる人が居てポストをみてみたらマジで色んなアカウントに暴言吐いてました つまりそういう事です」と皮肉っている。