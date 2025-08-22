※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

夫は同僚・芹との関係が原因で離婚の危機に陥ったことを反省し、今後は私的な連絡を断つと伝えますが、芹にはその意図が伝わりません。妻から直接警告された芹は、妻が席を外した隙に「奥さんに洗脳されたの？」と夫を非難。やがて妻が芹の夫・蓮斗を連れて戻り、草太は謝罪します。芹は裏切りを否定しますが、蓮斗は芹が離婚を望んでいたのではと問いかけます。さらに、草太についていった旅行を「ひとり旅」と偽っていたことが発覚し、芹の嘘が明るみに出ますが、芹はスマホを見られたことに逆上し、プライバシーの侵害だと主張するのでした。



■最低…？どの口が言うのか…

■ひとり旅だと嘘をついた理由は？■散々拒否してきたのは芹のほうなのに…「ひとり旅」だと嘘をつき、草太に送迎してもらったことを夫・蓮斗に隠していた理由を問われた芹は、「疑われるのが嫌だった」と答えます。「精神的に参っていたから」と弁解しますが、これまで“夫婦関係がレスでつらい”と草太に相談していた件も、実は事実とは異なっていたことが判明。実際には、夫からの誘いを芹のほうが断り続けていたにもかかわらず、「自分が拒まれている」と装い、草太の気を引こうとしていたのでした。(スズ)