お笑いコンビ「極楽とんぼ」山本圭壱（57）が21日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。米国野球殿堂入りしたイチロー氏との接点を明かした。

この日はお笑いコンビ「ココリコ」遠藤章造と出演。次回共演したい人物の話題で遠藤はイチロー氏の名前を挙げ、山本に「でも、イチローさんもお付き合いありますもんね？」と振った。

山本は「お付き合いがあるってわけじゃないんですけど…」と前置きした上で、社会人硬式野球クラブチーム「茨城ゴールデンゴールズ」に所属していた当時、元オリックスの選手からイチロー氏の自主トレに誘われたことを告白。「2005年かな、その時に自主トレにお邪魔したことがある」と振り返り、「ほんでイチローさんね、誰がどっから見てもイチローさんって分かるでしょ。そんなイチローさんが“どうもはじめまして、イチローです”って握手した。イチローですって、知ってるがな！でしょ。最上級のボケかもしれないね」とやり取りを明かした。

さらに「ティーバッティングを全球イチローさんに上げてもらって。終わった後に“山本さん野球お好きなんですね”って言うんですよ。そういうの思い出しましたよ」と続け、遠藤は「うわー羨ましい！」と声を上げていた。