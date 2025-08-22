「一茂さん、今日夏休みでございます」

8月22日放送の『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）で司会の羽鳥慎一アナウンサー（54）が、金曜レギュラーコメンテーターを務める長嶋一茂（59）の欠席理由を明かした。一茂は8月15日の放送回にも出演していなかった。

長期休暇は久しぶりのようだ。芸能関係者が明かす。

「一茂さんはハワイに別荘を所有していて、毎年、夏と年末年始に2〜3週間程度休みをとり、ハワイで暮らしています。

昨年の夏も『モーニングショー』を2週間欠席し、ハワイに渡航していましたが、年末年始は東京で過ごしたようで、1月1日放送の『モーニングショー』に出演していました。2月と6月に放送を欠席したことがありましたが、翌週には復帰していましたので、一茂さんの長期休暇は約1年ぶりです」

一茂が年末年始にハワイに行かなかったのには理由があったという。

「今年2月ごろ、一茂さんにテレビ局のスタッフが、“最近ハワイに行っていませんが、どうしたんですか？”と聞くと、“今ちょっと忙しいから行けないんだよ”と、言っていたそうです。

一茂さんの父親である長嶋茂雄さん（享年89）は今年6月に亡くなりましたが、今年に入ってからはほとんど集中治療室に入っていたと報じられています。茂雄さんが心配で、ハワイに行かなかったのでしょう。

容体が急変したとの知らせを受けて、一茂さんが病室に訪れたときには、生命維持装置に繋がれていた茂雄さんの意識はなかったそうです。最後の言葉は交わすことができませんでしたが、二人にとってかけがえのないひとときとなったことでしょう」（前出・芸能関係者）

父・茂雄さんが亡くなってから初めての長期休み、一茂も色々な思いに耽っていることだろう。