酒がすすむ「親子丼のアタマ」！ 地酒とアテで日本の良さを味わう居酒屋（東京・二子玉川）

ニッポンドウ（東京・二子玉川）

アテと日本酒 写真：お店から

2025年4月、二子玉川駅から徒歩5分ほどの場所に、全国各地の地酒と、それに寄り添うアテを楽しめる店「ニッポンドウ」がオープンしました。同じく二子玉川で人気を集めている居酒屋「焼売酒場 二子玉 一本堂」が連日満席の大盛況だったことから、その近くで物件を探していたそうです。そして、二子玉川の中でも特に風情と色気のある商店街で理想的な物件に巡り会い、満を持して2号店となる「ニッポンドウ」が誕生しました。オーナーの萩原 裕介氏は、都内を中心に個性的な居酒屋やレストランを展開する「楽コーポレーション」出身。確かな経験と感性を活かし、同店では日本に生まれてよかったと思えるような「酒のための夜ごはん」を提供しています。

立ち寄りたくなる外観 写真：お店から

外観は昔ながらの商店街に自然と溶け込む、温かみのある佇まい。店内も、木の質感を活かした落ち着いた雰囲気で、まるで古民家のような懐かしさを感じさせます。温故知新の精神を感じる空間には、コの字形のカウンター席を中心に、奥にはグループ利用にもぴったりのテーブル席も完備。全24席のコンパクトな店内ながら、一人でふらりと立ち寄るにも、友人や同僚との食事にも使い勝手の良いお店です。

鹿児島若軍鶏の親子丼のアタマ 写真：お店から

看板メニューの「鹿児島若軍鶏の親子丼のアタマ」1,200円は、薩摩軍鶏と宝⽟卵のうまみをじっくり引き出した、いわばご飯のない最⾼の親⼦丼。しっかりとしたコクと優しい味わいが調和し、上質なお酒のアテとしても最適です。

宮崎⽜ ⾄⾼の⽜⽫ 写真：お店から

また、「宮崎⽜ ⾄⾼の⽜⽫」1,500円は、特製の甘みを帯びた和出汁で仕上げており、柔らかな牛肉のうまみと上質な脂の甘さが口いっぱいに広がります。噛むほどに深まる味わいが後を引き、思わず箸が止まらなくなる逸品。＋200円で玉子を追加して、よりまろやかに楽しむのもおすすめです。

刺身盛り合わせ 写真：お店から

さらに、川崎北部市場で買い付ける新鮮な魚を使った「刺身」や、食感がクセになる珍しい「わかめの唐揚げ」700円、蟹のうまみと味噌のコクがたまらない「蟹味噌のポテサラ」800円など、個性あふれる一品料理が揃います。名物のおつまみが日替わりで楽しめるセット「酒泥棒の盛り合わせ」3,000円も人気だそう。

豊富な日本酒 写真：お店から

自慢の日本酒は、全国の酒蔵を訪ね歩いた店主が厳選する日本各地の銘酒を用意。常時20種類と豊富に取り揃え、「爽」「薫」「醇」など、飲み口に応じた5つのカテゴリーに分け、飲み手の好みに合わせて提供します。120cc〜少量ずつ楽しめるため、いろいろ飲み比べられるのも魅力です。さらに、国産のクラフトジンや、オリジナルのサワーなどもあり、幅広い嗜好に対応しています。

上質なアテを肴にリーズナブルに日本酒を楽しめるというコンセプトを体現した「ニッポンドウ」。日常の中でふと立ち寄りたくなるような、温かく、味のある居酒屋です。二子玉川を訪れた際には、是非足を運んでみてはいかがでしょうか。

食べログレビュアーのコメント

手羽先塩昆布唐揚げ 出典：a.h.a777さん

『日曜日の遅い時間だったからか、先客は1組しかいなかった

出る頃には満席

ドリンクのラインナップがお洒落あまり見たことないのがいっぱい

おつまみも気になるものばかり

ニッポンドウって名前もこだわりがある感じでいいよね



ファーストドリンクは

角ハイボール600円とすりおろし梅干しサワー600円

すりおろした梅干しのサワーってほとんどないと思うんだけど

めちゃくちゃ美味しいし、他のお店にも置いて欲しいほど

お通しは大好きなところでんでした 三杯酢



◆宮崎牛使用

至高の牛皿 1,500円

オーダーしたら焼く前のサシ入りお肉を見せてくれました

牛肉と甘味が強いタレがとっても合う



◆わかめの唐揚げ 700円

見たことないメニューで思わず注文

海藻好きだからめちゃくちゃ気に入りました

くまちゃんは塩気が少ないと言ってたけど

あーみんにはちょうど良くて好き

近所だから一人でわかめの唐揚げつまみにまた来るかも



◆手羽先塩昆布唐揚げ 800円

こちらはしっかりした味付けで塩昆布がいい味出してた

いや〜ここは気になるメニューがあり過ぎて再訪確定』（a.h.a777さん）

蟹味噌ポテトサラダ 出典：どくだみちゃんさん

『立飲みのお店かと思いきやそうではなくカウンター席も椅子あり！奥にはテーブル席もあり広々としていました。

お店の方に伺うとお勧めのお食事メニューは

薩摩軍鶏の親子、宮崎牛の牛皿と各種お造りだそう。

レモンサワーと日本酒をいただいている間に

お通しのクレソンとシラスのサラダ！！

味も香りも濃ゆいしっかりとした鮮度の良いクレソンにふっくらのしらす。

二軒目とあって、結局この日オーダーしたのは

小松菜と栃尾揚げのお浸し、それに蟹味噌ポテトサラダ！

上品な煮びたしに、蟹身と蟹味噌たっぷりのポテトサラダ。めちゃ旨でした！！

価格設定は極めて良心的。

素材もしっかりとした良質のものを使われていて好感が持てました。

今回は二軒目でしたのであまりお食事できませんでしたが、田中農場の卵を使った親子丼や紅ショウガが好きなだけいただける牛丼が気になりのでまた伺いたいと思います。

お店の方もみなさん明るく親切で楽しく過ごせました！』（どくだみちゃんさん）

※価格は税込。

＜店舗情報＞◆ニッポンドウ住所 : 東京都世田谷区玉川3-15-12 玉川3丁目マンションTEL : 050-5456-0940

文：佐藤明日香





