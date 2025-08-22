鈴木福「（相手に）好きな人がいても好きだったことはあったかも」過去の恋愛振り返る

俳優の鈴木福（21歳）が、8月21日に放送された恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」（ABEMA）に出演。過去の恋愛について、「（相手に）好きな人がいても好きだったことはあったかも」と振り返った。



「シャッフルアイランド」は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。



この日のスタジオトークで、相手に好きな人がいてもアプローチができるかについて聞かれたゲストの俳優・犬飼貴丈は「厳しいですね」とコメント。



一方、鈴木福は「好きな人がいても好きだったことはあったかも」「（相手が）揺れ動いてるんだったらいこうってなるけど、グイグイいける自信ないです」と、自身の経験を交えて語った。