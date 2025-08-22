犬飼貴丈“ギャル好き”告白「総じてギャルの方って感情表現がストレート」
俳優の犬飼貴丈（31歳）が、8月21日に放送された恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」（ABEMA）に出演。“ギャル好き”を告白した。
「シャッフルアイランド」は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。
前シーズン「シャッフルアイランド Season5」でも番組に出演し、2年連続でのスタジオゲスト参加となった犬飼に、MCの峯岸みなみが「去年はこの番組でギャルいいかもって（言ってた）」と話すと、犬飼は「総じてギャルの方って感情表現をストレートにしてくれるじゃないですか」とコメント。
続けて、峯岸が「今回のギャル枠どうですか？」と質問すると、犬飼は気になるギャルについて語った。
