Ｊ１の神戸は２２日、神戸市内のグラウンドで約１時間練習を行った。リーグ戦連勝がかかる２３日のＣ大阪戦（ヨドコウ）に向けて、吉田孝行監督がオンライン取材に応じ「アウェーで難しい試合にはなるが、前節同様勝ち点３を取って神戸に帰る」と、決意した。

前節の広島戦（Ｅピース、１〇０）では、互いに一歩も引かない中、後半４２分にＣＫからオウンゴールを誘発して勝ちきった。試合前で勝ち点４６と並んでいた相手との６ポイントゲームを制して連敗を脱出。Ｃ大阪戦も、再び連勝の流れを作っていく上で大事な一戦となる。

５月６日、ホームでの前半戦では相手は３バックのシステムを採用。前半４５分にＦＷ宮代大聖のゴールで先制したが、カウンター３発で白星を与えた。吉田監督は「前回対戦は相手もチーム状況が良くない中でシステムを５枚に変えてきて、という時期だった。今の方がシステムが完成されているし、本来セレッソさんがやりたいサッカーは今の方が出ている」と、磨きがかかっている今季就任したアーサー・パパス監督の「攻撃的サッカー」を警戒した。対する神戸も「自分たちが自分たちのリズムでパターンに持っていく必要がある」と、前線で奪ってショートカウンター、ロングボールから攻撃を展開するぶれない戦い方を展開するつもりだ。

広島戦では後半０分から、全試合にフル出場していた主将のＤＦ山川哲史が交代。ここまで２４試合に出場しているＤＦ広瀬陸斗もベンチを外れていた。指揮官は２人の状態について「少しアクシデントがあったというところ。それ以上のコメントは控えさせていただきます」と発言。Ｃ大阪戦でも主将を欠く可能性はあるが、今こそ２連覇中のチーム力を見せつける。