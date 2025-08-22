◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

文武両道。言うはやすく、実際は簡単ではない。自分の高専時代を思い返しても、部活を終えて寮に戻った後、机に向かう気力はなかなか湧かなかった。

今春、Ｊ１清水のＧＫ沖悠哉（２５）が早大を卒業した。鹿島に所属していた１８年、人間科学部ｅスクールに合格。「学びたい気持ちがあった」。同じ形で早大に入学した鹿島ユースの先輩でもある日本代表ＤＦ町田浩樹（２７）に感化されて挑戦し、オンライン学習で７年かけて卒業した。

エクセルなどＰＣスキルに英語などの必修科目と、学ぶことは山ほどあった。「社会に出た時に必要な知識。引退後のことも考えた」。同じクラスには会社を定年退職後に入学した生徒もいた。「最初は何でだろうと思ったけど、自分も両親に『学び続けないといけない』と言われて育った。年齢は関係ないと思った」

２年かけて執筆した卒論は「朝食と栄養」。鹿島からデータをもらい朝食の有無、何を口にしたかなどを調査。「朝食を取っていない選手が必ずしもパフォーマンスが悪いわけではなかった。考えを固定せず、柔軟に対応していくことが大事だと思った」

早朝、練習を終えた午後、オフに遊びに出る前と、時間を決めて勉強に向き合った。「大変だったけどやって良かった」。元日本代表の権田修一（３６）が抜けた今季は正ＧＫとして奮闘する。学生生活で学んだことがサッカーに生きる場面はあるか尋ねると「引退した時に分かるんじゃないかな」と返ってきた。二足のわらじを履いた日々を糧に、どんなキャリアを築いていくか楽しみだ。（サッカー担当・武藤 瑞基）

◆武藤 瑞基（むとう・みずき） ２００９年入社。静岡支局。“卒業証書”で話題の伊東市出身。