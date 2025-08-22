TM NETWORK『TM NETWORK 2025 IP』、思い出の「すかいらーく」とのコラボメニューは『Dessert for FANKS』など6メニュー
TM NETWORKの大型エキシビション『TM NETWORK 2025 IP』が26日から東京・Ginza Sony Parkで開催されるのを前に、グルメ企画の詳細が発表された。
【画像】美味しそう…！『TM NETWORK 1984 side A』ほかメニュー写真
会場地下3階のカジュアルダイニング「1/2」では、メンバーが親しんだ「すかいらーく」との共同開発によるコラボメニューを提供。バンド名を命名した思い出の場所として知られ、ファンにとっても“聖地”となっていた「すかいらーく国立1号店」の味が、40年以上の時を経た銀座で斬新な一皿となって生まれ変わる。
メニューは、ハンバーグとカニクリームコロッケを組み合わせた『TM NETWORK 1984 side A』、ステーキとメキシカンカニピラフを盛り合わせた『TM NETWORK 1984 side B』をはじめ、『Monochrome, Purple, and Yellow.』や『One day, April 8th.』『Digitalian is eating breakfast』など、楽曲やエピソードにインスパイアされた料理を展開。さらに『Dessert for FANKS』と題したチョコレートパフェやコーヒーゼリーなどのデザートも用意される。
同店はエキシビション入場チケットがなくても利用可能で、営業時間は午前11時から午後9時まで（ラストオーダー午後8時、9月1日のみ午後4時閉店）。「ちょっと少ない、だから良い」をコンセプトに1/2サイズの料理を提供し、料理の背景にある物語も楽しめるダイニングとなっている。
【画像】美味しそう…！『TM NETWORK 1984 side A』ほかメニュー写真
会場地下3階のカジュアルダイニング「1/2」では、メンバーが親しんだ「すかいらーく」との共同開発によるコラボメニューを提供。バンド名を命名した思い出の場所として知られ、ファンにとっても“聖地”となっていた「すかいらーく国立1号店」の味が、40年以上の時を経た銀座で斬新な一皿となって生まれ変わる。
同店はエキシビション入場チケットがなくても利用可能で、営業時間は午前11時から午後9時まで（ラストオーダー午後8時、9月1日のみ午後4時閉店）。「ちょっと少ない、だから良い」をコンセプトに1/2サイズの料理を提供し、料理の背景にある物語も楽しめるダイニングとなっている。