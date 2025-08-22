築地市場跡地（東京都中央区）の再開発を担う三井不動産、トヨタ不動産、読売新聞グループ本社などで構成する築地まちづくり株式会社は、まちづくりの考え方や施設の整備方針などを示す基本計画を策定し、２２日に発表した。

東京の新たな象徴となる景観を形成するため、「扇」をまちのデザインモチーフに定めた。

土地所有者の東京都や有識者らで作る「築地地区まちづくり事業マネジメント会議」の議論を受けたもので、約５万人を収容するスタジアムの屋根に、２枚の扇が重なり合うデザインをあしらった。かつての築地市場が貨物列車を引き込むために扇の形状をしていたことを踏まえ、築地の文化と歴史を継承する意思が込められている。

再開発では、約１９ヘクタールの跡地に、健康長寿社会に向けたライフサイエンスとスポーツ、食を融合したイノベーション拠点となる商業複合棟、国際会議や展示会が開けるＭＩＣＥ棟、舟運・シアターホール複合棟など９棟を整備する。２０３０年代前半以降に開業予定。基本計画は、２２日に開設された「築地まちづくり公式ウェブサイト」で公表された。