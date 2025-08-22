YOSHIKI、アニメ『ダンダダン』騒動に思い プロデューサーとやり取り明かす「とても前向きな話になりました」
X JAPANのYOSHIKIが22日、東京・六本木のグランド ハイアット東京で『YOSHIKI サウジアラビア公演 発表記者会見』を開催。サウジアラビアのユネスコ世界遺産「Hegra（ヘグラ）」で特別コンサートを行うことが発表された。
【動画】YOSHIKI、『ダンダダン』楽曲騒動に言及 公式からの謝罪文に胸中明かす
YOSHIKIといえば、テレビアニメ『ダンダダン』に第18話に登場した楽曲がX JAPANの楽曲に酷似していたことが騒動になっていた。経緯は、YOSHIKIが自身のXで「何これ、X JAPANに聞こえない？」と投稿し、「えー？この件何も知らないんだけど、こういうのってあり？ファンのみんな、何が起こっているのか教えて」と困惑を示した。
さらに「この制作チーム、事前に一言ぐらい言ってくれれば良いのに」とし、自身のスタッフから緊急連絡があったことも明かした。YOSHIKIは「最初これを知った時は、面白くて笑っていた」とする一方で、「弁護士達からも連絡がきた 著作権侵害の可能性があるとのことで、どうなるのだろね」とつづり、「みなさん、この手のものは、多分先に関係者へ連絡した方がいいみたいだよ」と呼びかけていた。その後、18日に一連の投稿を削除。「今回の件、全て関係者に任せます」と投稿。問題は関係各所に委ねる姿勢を示した。
そんな中、『ダンダダン』公式Xにが会見中に更新され、声明文を掲載。「このたびはTVアニメ『ダンダダン』における楽曲『Hunting Soul』に関しまして、皆様にご心配をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます」と騒動を謝罪。制作経緯については「本楽曲は、製作チーム一同が尊敬してやまないYOSHIKI様とX JAPAN様のような熱量をアニメの中で表現すべく、また、音楽演出において、『ダンダダン』のアニメにおけるストーリーやシーンにマッチし、かつ作品としてのクオリティをさらに上げられるようにとの想いで制作いたしました」と説明した。「YOSHIKI様及びX JAPAN様に対して、事前のご説明に思いが至らなかったことで、ご心配をおかけしてしまったことは本意ではなく、心からお詫び申し上げます。権利関係につきましても、関係各所と建設的に協議を進めております。本件についてはYOSHIKI様ともすでにお話をさせて頂いており、今回を契機に、未来に向けた創造的な取り組みを共に考えている所でございます」と伝えた。
会見後の取材で、これへの受け止めを求められるとYOSHIKIは「僕もびっくりしちゃって。もうちょっと器用にいられればと思ったんですが投稿しちゃった。実は、その後、プロデューサーの方からお電話をいただきまして、とても前向きな話になりました。いろいろと勉強になりました。こうやって使っていただいて光栄に思います。いろんな過程がありましたが、またステキな出会いができた」とした。
「僕の創作物は、いろんな方が権利を持っている。そういった方たちに『全てお任せします。僕はクリエイティブに集中させていただければ』と。誠意のある、建設的な話をさせていただいた。すごくいい気持ちで今回のディナーショーに挑める。いろんなことがあって、皆さんにご心配をお掛けしましたが感謝です。騒がせてしまって申し訳なかったです」と、騒動は収束に向かうようで「僕はクリエイティブに集中できれば」としていた。
YOSHIKIは、作曲家、ドラマー、ピアニスト、ファッションアイコン、そしてX JAPANのリーダーとして、ジャンルや国境を超えて活躍。11月20日に、サウジアラビア・アルウラの世界遺産「Hegra」で特別コンサートを開催する。本公演は「Ancient Kingdoms Festival」の「Hegra Candlelit Classics」シリーズの一環として行われ、これまでアンドレア・ボチェッリやルドヴィコ・エイナウディといった世界的巨匠のみが出演してきた、極めて稀少な舞台となっている。今回、YOSHIKIがその名誉ある一員に加わることとなった。
約2000年前のナバテア人の古代墳墓群を背景に、数千本のキャンドルの光に包まれて行われるコンサートは、悠久の歴史と現代の芸術性を象徴的に結びつける舞台となる。
YOSHIKIは、ロックとクラシックを融合させた独創的な音楽活動が国際的に高く評価され、2025年に米TIME誌「TIME100」世界で最も影響力のある100人に選出されるほか、ハリウッドのTCLチャイニーズ・シアターに日本人アーティストとして初めて手形・足形を刻むなど、その地位を確立している。こうした世界的評価が背景となり、今回サウジアラビアから特別なオファーが寄せられ、1年以上にわたる交渉の末、本公演の実現に至った。
YOSHIKIが会見でコンサートの開催を発表すると、抽選で会見に参加することができたYOSHIKIファンから歓声が。世界で数人、日本人では初の快挙にYOSHIKIは「とても光栄に思っています」と話した。
【動画】YOSHIKI、『ダンダダン』楽曲騒動に言及 公式からの謝罪文に胸中明かす
YOSHIKIといえば、テレビアニメ『ダンダダン』に第18話に登場した楽曲がX JAPANの楽曲に酷似していたことが騒動になっていた。経緯は、YOSHIKIが自身のXで「何これ、X JAPANに聞こえない？」と投稿し、「えー？この件何も知らないんだけど、こういうのってあり？ファンのみんな、何が起こっているのか教えて」と困惑を示した。
そんな中、『ダンダダン』公式Xにが会見中に更新され、声明文を掲載。「このたびはTVアニメ『ダンダダン』における楽曲『Hunting Soul』に関しまして、皆様にご心配をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます」と騒動を謝罪。制作経緯については「本楽曲は、製作チーム一同が尊敬してやまないYOSHIKI様とX JAPAN様のような熱量をアニメの中で表現すべく、また、音楽演出において、『ダンダダン』のアニメにおけるストーリーやシーンにマッチし、かつ作品としてのクオリティをさらに上げられるようにとの想いで制作いたしました」と説明した。「YOSHIKI様及びX JAPAN様に対して、事前のご説明に思いが至らなかったことで、ご心配をおかけしてしまったことは本意ではなく、心からお詫び申し上げます。権利関係につきましても、関係各所と建設的に協議を進めております。本件についてはYOSHIKI様ともすでにお話をさせて頂いており、今回を契機に、未来に向けた創造的な取り組みを共に考えている所でございます」と伝えた。
会見後の取材で、これへの受け止めを求められるとYOSHIKIは「僕もびっくりしちゃって。もうちょっと器用にいられればと思ったんですが投稿しちゃった。実は、その後、プロデューサーの方からお電話をいただきまして、とても前向きな話になりました。いろいろと勉強になりました。こうやって使っていただいて光栄に思います。いろんな過程がありましたが、またステキな出会いができた」とした。
「僕の創作物は、いろんな方が権利を持っている。そういった方たちに『全てお任せします。僕はクリエイティブに集中させていただければ』と。誠意のある、建設的な話をさせていただいた。すごくいい気持ちで今回のディナーショーに挑める。いろんなことがあって、皆さんにご心配をお掛けしましたが感謝です。騒がせてしまって申し訳なかったです」と、騒動は収束に向かうようで「僕はクリエイティブに集中できれば」としていた。
YOSHIKIは、作曲家、ドラマー、ピアニスト、ファッションアイコン、そしてX JAPANのリーダーとして、ジャンルや国境を超えて活躍。11月20日に、サウジアラビア・アルウラの世界遺産「Hegra」で特別コンサートを開催する。本公演は「Ancient Kingdoms Festival」の「Hegra Candlelit Classics」シリーズの一環として行われ、これまでアンドレア・ボチェッリやルドヴィコ・エイナウディといった世界的巨匠のみが出演してきた、極めて稀少な舞台となっている。今回、YOSHIKIがその名誉ある一員に加わることとなった。
約2000年前のナバテア人の古代墳墓群を背景に、数千本のキャンドルの光に包まれて行われるコンサートは、悠久の歴史と現代の芸術性を象徴的に結びつける舞台となる。
YOSHIKIは、ロックとクラシックを融合させた独創的な音楽活動が国際的に高く評価され、2025年に米TIME誌「TIME100」世界で最も影響力のある100人に選出されるほか、ハリウッドのTCLチャイニーズ・シアターに日本人アーティストとして初めて手形・足形を刻むなど、その地位を確立している。こうした世界的評価が背景となり、今回サウジアラビアから特別なオファーが寄せられ、1年以上にわたる交渉の末、本公演の実現に至った。
YOSHIKIが会見でコンサートの開催を発表すると、抽選で会見に参加することができたYOSHIKIファンから歓声が。世界で数人、日本人では初の快挙にYOSHIKIは「とても光栄に思っています」と話した。