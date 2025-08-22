川崎麻世、21歳下の妻と浴衣で盆踊りへ「マヨさんも花音さんも美人すぎ」「超クールなご夫妻」 “初”の体験を満喫
俳優の川崎麻世（※崎＝たつさき、62）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。21歳年下の妻・花音さんとともに浴衣姿で盆踊りに参加した様子を公開し、“初体験”となった夏祭りでのひとときを伝えた。
【写真・動画】「超クールなご夫妻」妻・花音さんと浴衣姿の2ショットを披露した川崎麻世
麻世は「浴衣着ての盆踊りは人生初でした。盆踊りもPRイベント以外は小学生の頃以来で自分でも驚いてます」とコメント。さらに「勿論花音との盆踊りも初めてでした。今年の夏は思い出作り企画が沢山で楽しいです」と記し、夫婦で過ごす夏の時間を報告した。
公開された写真や動画では、灯りに照らされたやぐらを背景に、浴衣姿で寄り添うツーショットを披露。花音さんは白地に大きな水玉柄の浴衣、麻世は落ち着いたグレーの浴衣を着こなし、夜祭りの雰囲気に映える和装姿を見せている。また、やぐらを囲んで踊る盆踊りの様子や、踊る麻世の姿、夜空を見上げるショットなどもあり、夏の風情が伝わる内容となった。
コメント欄には「お2人とも、よくお似合いです たくさん思い出作りしてくださいね」「御夫婦揃って浴衣で盆踊り 素敵な時間ですね」「超クールなご夫妻ですねっっ」「盆踊りのダンシングヒーロー懐かし マヨさんも花音さんも美人すぎ」といった声が寄せられ、温かな反応が広がっている。
麻世は昨年10月14日、インスタで「兼ねてからお付き合いしていた方と入籍致しました」と再婚を発表。翌15日放送のバラエティ番組『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）で、お相手が料理研究家、釣り師の花音さんであることを明かしていた。
