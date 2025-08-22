午後のドル円はしっかり、パウエルＦＲＢ議長の講演を控えて＝東京為替概況



東京終盤のドル円は１４８円台でしっかり。ドル円は、午前に前日のドル高円安傾向を引き継ぎ１４８．６０台まで上昇したあと、いったん伸び悩む場面があったが、午後に入って一時１４８．７８付近まで上値を広げた。日本時間午後１１時からはパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が講演予定となっている。市場では米９月利下げ観測を巡って見方が分かれる中、パウエルＦＲＢ議長の発言内容に注目が集まっている。



ユーロドルは下げ一服。午後にパウエルＦＲＢ議長の講演を控えたポジション調整とみられるドル買いで一時１．１５８３付近まで弱含んだあと、下げ渋りをみせた。



ユーロ円は上げ一巡。午前の円安局面で１７２円半ばまで上昇する場面があったが、午後は対ドルでの売りもあって午前の上げを帳消しにした。



