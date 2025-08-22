ドル円１４８．５０近辺、ユーロドル１．１５９０近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は148.50近辺、ユーロドルは1.1590近辺で推移している。ドル円は東京午前の148.28近辺を安値に買われ、午後にかけては高値を148.78近辺まで伸ばした。しかし、その後は上昇一服となり、148.50割れ水準まで押し戻されている。パウエルＦＲＢ議長講演をＮＹ時間に控えて、一方向には進みにくい相場展開になっている。



ユーロドルは東京午前の1.1617近辺を高値に、午後には1.1583近辺まで下落。ドル円とともにドル買いが優勢となっている。ただ、足元では売りは一服している。



ユーロ円は172.06から172.54までのレンジで上に往って来い。足元では売りに押され気味になっている。



USD/JPY 148.49 EUR/USD 1.1590 EUR/JPY 172.10

