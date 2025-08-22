ボートレース界の女子第一人者として、常にトップを走り続けたグレートマザー、日高逸子（６３）＝福岡・５６期・Ａ２＝が１９日付で現役を引退したことが分かった。

２２日早朝、日高は自身のブログ「私はあきらめない」を更新した。「今までありがとうございました」というタイトルとともに、現役引退を決めた心境を告白した。ブログでは「今が引き際と結論 ファンの皆様 長い間 こんな私を たくさん応援して戴き 誠にありがとうございました（原文まま）」と引退を決めたことを報告。また「もう 走りたくない気持ちの方が強くなってしまいました。（中略）普通のおばさんになります（昭和の人しか分からないセリフ）」と締めくくった。

高校卒業後、信用金庫勤務などを経て、１９８５年５月に芦屋でデビュー。Ｇ１に昇格前だった８９年に第２回女子王座決定戦（多摩川）を優勝。それから１６年後の２００５年にはＧ１に昇格した女子王座決定戦（現レディースチャンピオン・大村）を制覇。そこから、さらに９年後の１４年には住之江でのプレミアムＧ１・クイーンズクライマックスを優勝するなど、若手時代からベテランになってからもずっと女子トップ選手として第一線を走り続けた。０３、０５、１０、１４年と業界年間表彰である優秀女子選手にも選出された。

また、私生活では９７、９９年に出産をし、産後２カ月で復帰を果たすなど、母として、選手としての両立を実現し“グレートマザー”の異名で多くのファンに親しまれた。

近年は最年長女子選手として活躍し続け、２２年３月の尼崎では、６０歳５カ月で優勝し、女子最年長優勝記録を更新。また、今年４月３日の桐生では６３歳６カ月で女子最年長１着記録も更新した。大きなケガなども経験しながら、通算２５３９勝、生涯勝率は６・６９、優勝７６回。生涯獲得賞金額１１億４４００万３１９８円は女子歴代トップ。

４月４日の桐生ヴィーナスシリーズ４日目９Ｒでの３着がラストランとなった。