

電池需要の世界的拡大を追い風に、CATLの2025年上半期の設備稼働率は9割に迫った。写真は江蘇省の工場の生産ライン（同社ウェブサイトより）

【写真】CATLが2025年5月に香港証券取引所に重複上場した際の記念式典。

中国の電池業界で最大手の寧徳時代新能源科技（CATL）の“独り勝ち”が続いている。同社が7月30日に発表した2025年上半期（1〜6月期）決算では、売上高が1788億9000万元（約3兆7010億円）と前年同期比7.3％増加。純利益は304億9000万元（約6308億円）と同33.3％の大幅増益を達成した。

CATLはEV（電気自動車）やPHV（プラグインハイブリッド車）向けの車載電池と、（再生可能エネルギー発電の電力を一時的に蓄える）蓄電システム用電池の両方で世界トップの市場シェアを持つ。

車載電池も蓄電システムも好調

「上半期は車載電池と蓄電システム用電池のビジネスが世界的に拡大し、わが社の業績を押し上げた」。同社は決算報告書の中でそう述べた。

韓国の市場調査会社SNEリサーチのデータによれば、2025年1月から5月までの期間に全世界で販売されたEVおよびPHVは合計約752万台と、前年同期比32.4％増加。それらに搭載された車載電池は（容量ベースで）401.3GWh（ギガワット時）と、同38.5％増加した。

蓄電システム用電池の市場も急拡大している。イギリスの市場調査会社Rho Motionのデータによれば、2025年上半期に全世界で新設された蓄電システムの設備容量は合計86.7GWhに上り、前年同期比54％の増加を記録した。

電池需要のグローバルな拡大を追い風に、CATLは海外事業の業績を伸ばしている。決算報告書によれば、2025年上半期の海外売上高は612億1000万元（約1兆2663億円）と前年同期比21.1％増加。総売上高に占める比率は34.2％と1年前より3.9ポイント上昇した。



CATLはさらなる成長に向けて積極投資を続ける構えだ。写真は2025年5月、香港証券取引所に重複上場した際の記念式典（同社ウェブサイトより）

なかでも好調なのがヨーロッパ向けの車載電池だ。「ヨーロッパの自動車市場でEVやPHVの販売が伸び続けている。わが社は市場の状況を見ながら生産能力を拡大していく」。CATLの経営陣は決算説明会でそう述べた。

同社が欧州自動車工業会（ACEA）の調べとして決算報告書で示したデータによれば、2025年上半期にヨーロッパで販売されたEV・PHVの乗用車は178万2000台と前年同期比23.6％増加し、乗用車の総販売台数の26.1％を占めたという。

固体電池でも先行目指す

CATLの独り勝ちはどこまで続くのか。今後の業績を占ううえで気がかりなのが生産余力だ。決算報告書によれば、同社の2025年上半期の電池生産量は310GWhに達し、総生産能力（345GWh）から計算した設備稼働率は89.9％とすでにフル稼働に近い。ここからさらに成長を続けるには、積極的な増産投資が不可欠だ。



本記事は「財新」の提供記事です。この連載の一覧はこちら

電池技術の絶え間ない進歩も、CATLの将来を左右する重要な要素だ。次世代の車載電池の本命とされる固体電池について、同社の経営陣は決算説明会で「今後3〜5年で技術の覇権争いが決着する可能性がある」との見方を示した。

経営陣によれば、CATLは固体電池の研究開発をすでにおおむね完了しており、現在は量産技術の確立や（原材料などの）サプライチェーン構築の問題解決に取り組んでいるという。同社は2027年に固体電池の少量生産を開始し、2030年前後に大規模生産の実現を目指している。

（財新記者:安麗敏）

※原文の配信は7月31日

（財新編集部）