JR東日本は22日、秋の臨時列車運転計画を発表しました。2025年10月〜11月の2ヶ月間は、秋の3連休を中心に首都圏と各地を結ぶ新幹線・特急列車を増発。気になる臨時列車も多数設定されています。

注目を集めるのが、E257系5両編成を使用する「Mt.Fuji 御殿場」号です。

運転日は2025年10月13日・26日の2日間。運行ダイヤは東京 8:00発 → 御殿場 9:46着、御殿場 15:00発 → 東京17:00着。

昨年は御殿場線90周年にあわせて記念列車が設定され、JR東日本とJR東海のコラボ企画として、E257系を品川〜御殿場間で運転しました。今秋の臨時列車では東京発で、品川〜御殿場間の経路は昨年と同様です。

JR東日本コーポレートコミュニケーション部によりますと、今年の臨時列車は富士山・御殿場エリアのおでかけ利便性を高めるために設定したということです。御殿場駅では列車の運転に合わせて「駅からハイキング」も行われます。