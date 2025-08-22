政治ジャーナリストの田崎史郎氏が22日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。自民党総裁選挙管理委員会で前倒しを要求した議員名を公表する検討にも入ったという件で、記名投票に賛成と明らかにした。

自民党国会議員の現状について田氏は「前倒し総裁選に賛成する人も反対した人も大変」と語った。「もし反対したら、あなたは石破さんの続投を支持するんですねとなる。じゃあ、参院選の責任を取らなくていいんですねという話になってしまう」と理由を説明した。その上で「記名投票するのに賛成なんですけど、反対した人の名前も公表されますから、かなり個々の議員が追い詰められると思います」と分析した。

もっとも、この原因はどこか。「追い詰められている原因は石破さんが作っているんです。石破さんが党の分断状況を招いているんですから、その責任は感じてほしいですね」と話した。

その前には森山裕幹事長の責任論にも言及した。「石破政権は森山さんで成り立っているということは、広く認知されている。その方が辞めればみんな辞めちゃう。辞めないで済ませるとしたら、今度は森山さんに対してすごく批判が出るだろうと思うんですよ。責任を明らかにすると言われていたのに、辞めないってどういうことなの、となる」とも語った。