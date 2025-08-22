「鬼スケジュールですね」J１神戸が後半戦の試合日程を更新！ ４つのコンペティションに参戦「きっついなぁ」「怪我人が出ませんように」の声
J１のヴィッセル神戸は８月22日、クラブの公式Xで９月以降のマッチスケジュールを更新し、発表した。 今シーズンの神戸は、ここまでリーグ戦で暫定２位（８月22日時点）、天皇杯ではベスト８、ルヴァンカップでは準々決勝に進出。９月に開幕するアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）にも出場する。そのため、９月以降は非常にタイトな日程となっている。
この過密スケジュールに、SNS上では以下のような声が上がった。「鬼スケジュールですね」「きっついなぁ」「厳しい日程...」「怪我人が出ませんように」「超過密日程。ケガに気をつけてほしい」「リーグ最終戦は熱い戦いになりそうですね！」「４冠達成に向けて必ず勝つ」「心配になるくらいのスケジュール」「暑くて日程的にも厳しいが、頑張れ」 現在、神戸はクラブ史上初となるリーグ３連覇に加え、ACLE、天皇杯、ルヴァンカップを加えた４冠獲得に向けて挑戦を続けている。後半戦の戦いにも注目だ。構成●サッカーダイジェストWeb編集部
この過密スケジュールに、SNS上では以下のような声が上がった。「鬼スケジュールですね」「きっついなぁ」「厳しい日程...」「怪我人が出ませんように」「超過密日程。ケガに気をつけてほしい」「リーグ最終戦は熱い戦いになりそうですね！」「４冠達成に向けて必ず勝つ」「心配になるくらいのスケジュール」「暑くて日程的にも厳しいが、頑張れ」 現在、神戸はクラブ史上初となるリーグ３連覇に加え、ACLE、天皇杯、ルヴァンカップを加えた４冠獲得に向けて挑戦を続けている。後半戦の戦いにも注目だ。構成●サッカーダイジェストWeb編集部