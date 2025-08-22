TWICE¤¬¿Íµ¤¥É¡¼¥Ê¥Ä¡ÖI¡Çm donut¡©¡×¤È¥³¥é¥Ü¡ª ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¥»¥Ã¥ÈÈ¯Çä¡õ¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤âÃíÌÜ¡Á¡ª
ONCE¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÏÃíÌÜ¡Á¡ª¡¡¤Ê¤ó¤ÈI¡Çm donut ¡©¤ÇTWICE¤Î¥³¥é¥Ü¥É¡¼¥Ê¥Ä¥»¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Á¡Á!!
Í½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¤æ¤¨¤Ë¡¢TWICE¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ï¤¿¤·¤â¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥é¥Ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤·¤é¡£¤½¤ì¤È¤â³Ú¶Ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡©
¢¨ONCE¤ÏTWICE¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹♡
¡Ú¤É¤ó¤Ê¥³¥é¥Ü¡©¡Û
¤Ä¤¤ÀèÆü¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥·¥«¥´¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¥í¥é¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡¦¥·¥«¥´¡×¤Ç°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿TWICE¡£
2025Ç¯8·î27Æü¤Ë¤ÏJAPAN 6th ALBUM¡ØENEMY¡Ê¥¨¥Í¥ß¡¼¡Ë¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È¤³¤Á¤é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¥¢¥¤¥à¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¥Ã¡ª
¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖENEMY¡×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯ºé¤¯¤³¤È¤òÄü¤á¤Ê¤¤¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¥¨¡¼¥ë¥½¥ó¥°¡£Ã¯¤«¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Î¼ý±×¤Î°ìÉô¤Ï»üÁ±ÃÄÂÎ¤Ø´óÉÕ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤¦¤¦¤¦¡¢¶Ê¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤â¡Ö´óÉÕ¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¡¢¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤èTWICE¡Á¡ÊÎÞ¡Ë¡£
¡Ú¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÎÃæ¿È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡Û
¥¢¥¤¥à¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥»¥Ã¥È¤Ë¤ÏºîÉÊ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿4¼ï¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ãTWICE¥³¥é¥Ü¥É¡¼¥Ê¥Ä¡ä
¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¹õ°áÁõ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡ÖI¡Çm ¥¹¥¿¡¼¡ª¡×
¡¦ENEMY¤ÎMV¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥»¥Ã¥È¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¡ÖI¡Çm ¥À¥ó¥¹¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×
¡¦ENEMY¤ÎMV¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ê¤ó¤´¤«¤éÃåÁÛ¡ÖI¡Çm ¥¢¥Ã¥×¥ë¥¸¥ã¥ó¥¡¼¡×
¡¦ENEMY¡á¥í¥Ã¥¯¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡ÖI¡Çm ¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡ª¡×
¢£Âè1ÃÆ¡Ê2710±ß¡Ë
Å¹ÊÞ°ú¤´¹¤¨Æü¡§2025Ç¯8·î27Æü¡Á9·î8Æü
¾¦ÉÊ°ú´¹·ô¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¡§8·î21Æü20»þ¡Á
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§²¼µ¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä³Æ1¸Ä¤¬Æþ¤Ã¤¿4¸Ä¥»¥Ã¥È¡ÜSPECIAL BOX¡ÊBlack / »ý¤Áµ¢¤êÍÑ¡õÌ¤»ÈÍÑ¤Î2¤Ä¡Ë¡Ü¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ü¤ª»ý¤Áµ¢¤êÍÑ¥Ó¥Ë¡¼¥ë
¡I¡Çm ¥¹¥¿¡¼¡ª
¢I¡Çm ¥À¥ó¥¹¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó
£¥×¥ì¡¼¥ó
¤¥°¥ì¡¼¥º¥É
¢£Âè2ÃÆ¡Ê2710±ß¡Ë
Å¹ÊÞ°ú¤´¹¤¨Æü¡§2025Ç¯9·î9Æü¡Á9·î18Æü
¾¦ÉÊ°ú´¹·ô¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¡§8·î28Æü20»þ¡Á
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§²¼µ¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä³Æ1¸Ä¤¬Æþ¤Ã¤¿4¸Ä¥»¥Ã¥È¡ÜSPECIAL BOX¡ÊWhite / »ý¤Áµ¢¤êÍÑ¡õÌ¤»ÈÍÑ¤Î2¤Ä¡Ë¡Ü¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ü¤ª»ý¤Áµ¢¤êÍÑ¥Ó¥Ë¡¼¥ë
¡I¡Çm ¥¢¥Ã¥×¥ë¥¸¥ã¥ó¥¡¼
¢I¡Çm ¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡ª
£¥×¥ì¡¼¥ó
¤¥°¥ì¡¼¥º¥É
¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÍÑ¤ËÌ¤»ÈÍÑBOX¤âÍ¾Ê¬¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤¸¯¤¤¤â¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¥¿¥¯¤ËÍ¥¤·¤¹¤®¤ëÇÛÎ¸¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
¤Ê¤ª¡¢ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÎÁ385±ß¡ÜÈ¯·ô¼ê¿ôÎÁ165±ß¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú3Å¹ÊÞ¤Î¤ß¤Î¸ÂÄê´ë²è¤Ç¤¹¡Û
¥³¥é¥Ü¥»¥Ã¥È¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¥¢¥¤¥à¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¸¶½ÉÅ¹¡¦ÃÓÂÞÅ¹¡¦Ê¡²¬Å¹¤Î¤ß¡£
¾¦ÉÊ°ú´¹·ô¤ÎÈÎÇä¤ÏÀèÃå¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁ°¡¹Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£¹ØÆþ»þ¤ËÁªÂò¤·¤¿´ü´ÖÆâ¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î°ú¤¼è¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï»²¾È¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
»²¾È¸µ¡§TWICE¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¢I¡Çm donut¡©¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¼¹É®¡§ÅÄÃ¼¤¢¤ó¤¸ (c)Pouch