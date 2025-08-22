『B.LEAGUE CARD』にてBリーグ10周年記念の大型イベント開催…“あの頃”の田臥勇太や河村勇輝の復刻カードが登場

8月8日より、株式会社Tixplusの公式デジタルトレーディングカードサービス『B.LEAGUE CARD』にて、Bリーグの10周年を記念した大型イベントが開催されている。

『B.LEAGUE CARD』とはBリーグで活躍する選手のデジタルカードをコレクションできる、Bリーグ公式サービスで、数千種類を超える豊富なカードデザインに加え、集めたカードで試合結果を予想して楽しむ試合連動機能など、ただ集めるだけではなく、B.LEAGUEの観戦体験を何倍にも拡張する楽しみ方を提供している。

今回のBリーグ10周年を記念したイベントでは、レジェンド選手が新カードになって登場する。往年の名選手たちが、クラブ・年代の壁を越えて限定デザインの新規カードとして登場する。田臥勇太やニック・ファジーカスなど、リーグ初期を支えたレジェンドたちから、富樫勇樹やジョシュ・ホーキンソンなど、今なお活躍し続ける選手たちが全5弾で登場予定だ。現在リリース中の第2弾では、CS MVPに輝いた2021-22シーズンの比江島慎や、2019－20シーズンMVPの田中大貴などが登場。これらのカードは、イベント期間中に開催される特別な「Throwback B.LEAGUEパック」でのみ獲得可能となっている。

さらに、懐かしのカードも再登場する。通常のクリスタル・コインパックに加え、期間限定で、過去シーズンで登場した人気カードが「復刻カード」として再登場する「シーズン復刻パック」もリリース。「あの時手に入れられなかったカード」や、懐かしの選手のカードを入手できる特別なパックとなり、Bリーグを経て、活躍の場をNBAに移した河村勇輝のカードも限定復刻。シーズンMVPと新人賞をダブル受賞した2022－23シーズンをはじめ、B.LEAGUEを熱狂させた在籍時の貴重なカードが手に入る。こちらは通常のクリスタルやコインで引けるほか、期間中に配布される特別なカードパック引換券でも利用することができるとのこと。

また、豪華景品が当たり、Bリーグ10年間の歴史を振り返ることができるSNS連動キャンペーン「DREAM TEAMキャンペーン」を開催する。 各シーズンそれぞれでファンが選ぶ「20XX－XXシーズン最推しのスターティング5」を、指定ハッシュタグを付けてX（旧Twitter）に投稿。投稿者の中から抽選で、限定ジオラマを各シーズン10名にプレゼント。記念すべき第1回では、2023－24シーズンが対象となる。

【対象期間】



2023－24シーズン：8月21日（木）～8月25日（月）



※その他のシーズンについては随時、B.LEAGUE CARD内にて発表。

【参加方法】



① X（旧Twitter）でB.LEAGUEの公式アカウント（@B_LEAGUE）をフォロー



② B.LEAGUE CARD内の「DREAM TEAM」機能で指定シーズンのカードを5枚設定



③ 設定が完了したら、ページ下部の「SNSシェア」ボタンをタップ



④ 自動生成された投稿内容をXにポスト



⑤ 投稿された方の中から抽選で10名にB.LEAGUE公式Xアカウントより当選のご連絡

【画像】Bリーグ10周年記念のカードビジュアル!









