気象庁はきょう(22日)午前10時半、フィリピンの東で新たな熱帯低気圧が発生したと発表しました。

【台風情報】「台風12号（レンレン）」九州南部→四国西部へ 線状降水帯発生のおそれも 今後の進路はどうなる？【台風いつどこへ？今後16日間＆24時間の天気予報シミュレーション 気象庁 発表】

熱帯低気圧はきょう(22日)午後0時にはフィリピンの東にあって

西に1時間に15キロの速度で進んでいて、

中心気圧は1004ヘクトパスカル、

最大瞬間風速は23メートル

となっています。



今後の進路予想については、以下のようになっています【画像①】。

熱帯低気圧は台風に発達する見込み 今後の進路は？

フィリピンの東で発生した熱帯低気圧は



あす（23日）午前0時には南シナ海にあって

中心気圧は1004ヘクトパスカル、

最大瞬間風速は23メートル、



このあと熱帯低気圧は台風に発達する見込みで、

23日午後0時には南シナ海にあって

中心気圧は1000ヘクトパスカル、

最大瞬間風速は25メートル、



24日午前9時には南シナ海にあって、

中心気圧は996ヘクトパスカル、

最大瞬間風速は30メートル、



25日午前9時には南シナ海にあって

中心気圧は992ヘクトパスカル、

最大瞬間風速は35メートル、



26日午前9時にはベトナムにあって

中心気圧は996ヘクトパスカル、

瞬間最大風速は30メートル、



その後、台風は熱帯低気圧に変わり

27日午前9時にはラオスにあって、

中心気圧は1002ヘクトパスカル、



が予想されています。



今後の気象情報に注意してください。