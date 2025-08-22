【台風2005】台風のたまご“熱帯低気圧”が発生 台風に発達する見込み【気象庁 22日午後4時更新】
気象庁はきょう(22日)午前10時半、フィリピンの東で新たな熱帯低気圧が発生したと発表しました。
【台風情報】「台風12号（レンレン）」九州南部→四国西部へ 線状降水帯発生のおそれも 今後の進路はどうなる？【台風いつどこへ？今後16日間＆24時間の天気予報シミュレーション 気象庁 発表】
熱帯低気圧はきょう(22日)午後0時にはフィリピンの東にあって
西に1時間に15キロの速度で進んでいて、
中心気圧は1004ヘクトパスカル、
最大瞬間風速は23メートル
となっています。
今後の進路予想については、以下のようになっています【画像①】。
熱帯低気圧は台風に発達する見込み 今後の進路は？
フィリピンの東で発生した熱帯低気圧は
あす（23日）午前0時には南シナ海にあって
中心気圧は1004ヘクトパスカル、
最大瞬間風速は23メートル、
このあと熱帯低気圧は台風に発達する見込みで、
23日午後0時には南シナ海にあって
中心気圧は1000ヘクトパスカル、
最大瞬間風速は25メートル、
24日午前9時には南シナ海にあって、
中心気圧は996ヘクトパスカル、
最大瞬間風速は30メートル、
25日午前9時には南シナ海にあって
中心気圧は992ヘクトパスカル、
最大瞬間風速は35メートル、
26日午前9時にはベトナムにあって
中心気圧は996ヘクトパスカル、
瞬間最大風速は30メートル、
その後、台風は熱帯低気圧に変わり
27日午前9時にはラオスにあって、
中心気圧は1002ヘクトパスカル、
が予想されています。
今後の気象情報に注意してください。