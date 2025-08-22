来週の主なマーケットイベント 来週の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

◎経済統計・イベントなど



◇８月２５日



１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

１７：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数

２３：００ 米・新築住宅販売件数

※イギリス，フィリピン市場が休場



◇８月２６日



０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

１０：３０ 豪・豪中央銀行が金融政策会合議事要旨を公表

１５：４５ 仏・消費者信頼感指数

２１：３０ 米・耐久財受注

２２：００ 米・住宅価格指数

２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数

２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数

２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

※日・閣議

※米・２年物国債入札



◇８月２７日



１０：３０ 豪・消費者物価指数

１０：３０ 中・工業企業利益

１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

※米・５年物国債入札

※インド市場が休場



◇８月２８日



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・２年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・民間設備投資

１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）

１８：００ ユーロ・経済信頼感

２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：００ 米・住宅販売保留指数

※米・７年物国債入札



◇８月２９日



０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０８：５０ 日・商業動態統計

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１４：００ 日・消費者態度指数

１５：４５ 仏・消費支出

１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１５：４５ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１５：４５ 仏・卸売物価指数

１６：５５ 独・失業率

１６：５５ 独・失業者数

１９：００ 日・外国為替介入実績

２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２１：３０ 米・卸売在庫

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）

※日・閣議







◎決算発表・新規上場など



○８月２７日



決算発表：ＤｙＤｏ<2590>，タカショー<7590>

※海外企業決算発表：エヌビディアほか



○８月２９日



決算発表：ラクーンＨＤ<3031>，東和フード<3329>，トリケミカル<4369>，キタック<4707>，ピープル<7865>

※海外企業決算発表：アリババ集団ほか





出所：MINKABU PRESS