◇MLB ブリュワーズ4-1カブス(日本時間22日、リグリー・フィールド)

カブス・今永昇太投手が日本時間22日、本拠地・ブリュワーズ戦に先発登板。7回2失点と好投を見せるも、打線の援護がなく負け投手となりました。

今季18試合の登板で8勝5敗としている今永投手。前回登板では7回1失点と投げきるも勝ち星はつかず、打撃不振のチーム状況が目立ちます。

今永投手は初回、先頭打者にヒットを許しますが、ダブルプレーで難を逃れます。しかし、2回に先頭打者の4番クリスチャン・イエリチ選手をフルカウントの末、四球で塁に出します。その後、フライと三振で2アウトと追い込みますがブライス・チュラング選手に内角低めの90.8マイル(約146キロ)の直球を右中間へ放たれ2点先制を許します。

今永投手はこの後、4回から6回まで三者凡退で抑え、7回も四球を1つ出すのみにとどめ、いずれの回も持ち前の粘り強さで得点を許しません。

一方、カブス打線は5回、鈴木誠也選手の四球で1アウト満塁とすると、ピート・クロウ＝アームストロング選手が初球を打ってライトへの犠牲フライとし、1点を返しますが、後続が打ち取られチャンスを生かせません。この日は1点のみでカブス打線は沈黙。シーズン前半にはMLB屈指の攻撃力と評されたチームは後半に主力打線が急失速し、投手への援護がこの日も出来ませんでした。

今永投手は7回で98球、2失点で降板します。後を任された2番手のライアン・ブレージャー投手がタイムリーヒットで2点を追加され、チームは1-4で敗れました。

今永投手は直近4戦、クオリティースタート(6回以上3自責点以内)を記録するも0勝2敗と勝利に恵まれません。ナ・リーグ中地区2位のカブスは首位ブリュワーズとのゲーム差を7と広げました。