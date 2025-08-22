軽量コンパクトなスナップレンズ「TTArtisan AF 40mm f/2」 金属仕上げで約167g
株式会社焦点工房は、質量約167gと軽量な交換レンズ「TTArtisan AF 40mm f/2」を8月22日（金）に発売した。メーカー希望小売価格は3万7,000円。
対応マウントはソニーE、ニコンZ。
35mmフルサイズのイメージサークルに対応した単焦点AF（オートフォーカス）レンズ。フィルター径φ55mmのコンパクトな鏡筒は、航空用アルミ合金による金属仕上げとなっている。
非球面レンズ1枚、EDレンズ1枚、高屈折レンズ2枚を含む6群9枚のレンズ構成を採用した。
ステッピングモーターをAF駆動用に搭載。顔・瞳認識機能にも対応するという。
絞りリングにはクリックが設けられている。
レンズ構成（左）、MTF曲線（右）
作例提供：株式会社焦点工房
作例提供：株式会社焦点工房
作例提供：株式会社焦点工房対応マウント：ソニーE、ニコンZ 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ 焦点距離：40mm レンズ構成：6群9枚（非球面レンズ1枚、EDレンズ1枚、高屈折レンズ2枚） フォーカス：AF（オートフォーカス） 絞り：F2-16 絞り羽根：7枚 最短撮影距離：0.4m フィルター径：52mm 外形寸法：約Φ61×44mm※ 質量：約167g ※マウントによる 付属品：前後キャップ、レンズフード